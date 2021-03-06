我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

新轉機！芝慈愛醫院關閉案 密西根醫療系統要收購

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
慈愛醫院的患者中，有多達35%為華人。(本報檔案照片)
慈愛醫院的患者中，有多達35%為華人。(本報檔案照片)

原本已經表示決定宣布破產，並依照計畫於5月底關閉的芝加哥慈愛醫院(Mercy Hospital)，因有新的買主出現使關院再度峰迴路轉，伊利諾州第二選區州眾議員馬靜儀4日表示，一家密西根Insight醫療系統已經與慈愛醫院所屬的三一醫療(Trinity Health)簽署了一份協議，將由Insight旗下的芝加哥據點收購慈愛醫院，她說，這項交易目前已經在進行程序審核，慈愛醫院將可望繼續服務華人等社區。

根據慈愛醫院發布的聲明指出，如果該交易獲得監管機構批准，Insight Chicago打算把慈愛作為一家全面提供急症護理服務的醫院運營。

華裔患者高達35%的慈愛醫院，原計畫於5月31日前關閉，此規劃引起社區強烈抗議，包括多位民意代表紛紛組織行動表對於關院的不滿，尤其擔心會因此使附近社區失去足夠的醫療資源。

慈愛醫院執行長施奈德(Carol Schneider)說，去年該醫院平均每個月虧損400萬元，而到今年1月，單月虧損更激增到870萬元，而且該醫院還需要約一億資金來改善院內老舊設施。

慈愛申請關閉案，去年年底遭伊利諾州醫療設施與服務評估委員會(The Illinois Health Facilities and Services Review Board)否決，原以為該醫院將可繼續為社區服務，但不堪鉅額賠損壓力的慈愛醫院，上個月初乾脆宣布申請破產。

馬靜儀說，一旦新的收購案通過審核，那麼慈愛醫院有很大機會不會暫停服務社區，「假使5月31日醫院還是必須先關閉，也會提供基本的急診、加護病房等社區最需要的服務項目」，而最好的情況就是雙方盡快達成轉手，讓所有醫院服務快速銜接不中斷。

慈愛醫院已成立了170年，一直是布朗茲維爾社區(Bronzeville)的非裔居民，及華埠、橋港區的華裔居民的主要醫療資源，該醫院約有1700名員工，在經歷多年虧損後，去年7月底宣布在今年2月到5月間，關閉該醫院急診及門診。

儘管慈愛醫院關閉案出現轉機，但有醫院醫護人員透露，由於關院消息傳出多時，早有不少醫護人員紛紛離職，現在醫院內人力明顯吃緊，醫護人員也對醫院未來感到擔憂。

破產 華裔 伊利諾州

上一則

春天來了？芝加哥將迎60度高溫 不保證不再下雪

下一則

麻州州考延期 3-5年級改5月 避免撞校園重啟

延伸閱讀

鼓勵華裔參政 市議員顧雅明背書臧東慧

鼓勵華裔參政 市議員顧雅明背書臧東慧
勇者劉用發返家休養 社區贈萬元關懷傷勢

勇者劉用發返家休養 社區贈萬元關懷傷勢
洛麗中文學校 社區分享中華文化

洛麗中文學校 社區分享中華文化
84歲泰裔長者命案 金山各族裔社區集會聲援

84歲泰裔長者命案 金山各族裔社區集會聲援
美中餐飲業雲端慶元宵 走過艱困 齊力「牛」轉乾坤

美中餐飲業雲端慶元宵 走過艱困 齊力「牛」轉乾坤
存現金掩蓋收入 前伊州眾議員父子3人逃稅遭起訴

存現金掩蓋收入 前伊州眾議員父子3人逃稅遭起訴

熱門新聞

台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說