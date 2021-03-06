新轉機！芝慈愛醫院關閉案 密西根醫療系統要收購

慈愛醫院的患者中，有多達35%為華人。(本報檔案照片)

原本已經表示決定宣布破產 ，並依照計畫於5月底關閉的芝加哥慈愛醫院(Mercy Hospital)，因有新的買主出現使關院再度峰迴路轉，伊利諾州 第二選區州眾議員馬靜儀4日表示，一家密西根Insight醫療系統已經與慈愛醫院所屬的三一醫療(Trinity Health)簽署了一份協議，將由Insight旗下的芝加哥據點收購慈愛醫院，她說，這項交易目前已經在進行程序審核，慈愛醫院將可望繼續服務華人等社區。

根據慈愛醫院發布的聲明指出，如果該交易獲得監管機構批准，Insight Chicago打算把慈愛作為一家全面提供急症護理服務的醫院運營。

華裔 患者高達35%的慈愛醫院，原計畫於5月31日前關閉，此規劃引起社區強烈抗議，包括多位民意代表紛紛組織行動表對於關院的不滿，尤其擔心會因此使附近社區失去足夠的醫療資源。

慈愛醫院執行長施奈德(Carol Schneider)說，去年該醫院平均每個月虧損400萬元，而到今年1月，單月虧損更激增到870萬元，而且該醫院還需要約一億資金來改善院內老舊設施。

慈愛申請關閉案，去年年底遭伊利諾州醫療設施與服務評估委員會(The Illinois Health Facilities and Services Review Board)否決，原以為該醫院將可繼續為社區服務，但不堪鉅額賠損壓力的慈愛醫院，上個月初乾脆宣布申請破產。

馬靜儀說，一旦新的收購案通過審核，那麼慈愛醫院有很大機會不會暫停服務社區，「假使5月31日醫院還是必須先關閉，也會提供基本的急診、加護病房等社區最需要的服務項目」，而最好的情況就是雙方盡快達成轉手，讓所有醫院服務快速銜接不中斷。

慈愛醫院已成立了170年，一直是布朗茲維爾社區(Bronzeville)的非裔居民，及華埠、橋港區的華裔居民的主要醫療資源，該醫院約有1700名員工，在經歷多年虧損後，去年7月底宣布在今年2月到5月間，關閉該醫院急診及門診。

儘管慈愛醫院關閉案出現轉機，但有醫院醫護人員透露，由於關院消息傳出多時，早有不少醫護人員紛紛離職，現在醫院內人力明顯吃緊，醫護人員也對醫院未來感到擔憂。