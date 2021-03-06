重回正規 中西部多所大學紛決定秋季回校上課

位於芝加哥市的德堡大學計畫秋季恢復校園上課。(德堡大學臉書)

隨著新冠疫情 逐漸和緩，中西部多家大學都預期今年秋季學期將重回正規實體課程及各種校園生活，其中包括芝加哥 德堡大學(DePaul University)、芝加哥伊利諾大學(UIC)已經宣布秋季將讓學生重回校園，預料香檳伊大(UIUC)、西北大學、羅耀拉大學(Loyola University)都將在近期跟進，威斯康辛州 與印第安納州也都有大學決定於秋季全面恢復返校上課。

德堡大學表示，該校已經規劃秋季學期開始，將讓所有學生返回校園，結束維持好幾個月的遠距與實體課程混合教學的方式，德堡大學與UIC計畫於夏季班開始「試水溫」，大幅增加面對面的課程，為秋季班全面開學做準備。

威斯康辛州密爾瓦基市的馬逵特大學(Marquette University)表示，秋季學期將恢復絕大部分的實體課程，屆時學生將可重返校園上課；有不少學生來自伊州的印州巴特勒大學(Butler University)宣布，2021秋季班將恢復所有校園課程。

全美數百所大學預計都將在秋季開學時，恢復校園實體課程，一方面提供更好的實際學習體驗，同時也可以彌補疫情期入學人數大幅減少，嚴重影響各學校財務收入的問題。

高等教育學生事務管理委員會(Student Affairs Administrators in Higher Education)主席克魯格(Kevin Kruger)說，各大學都在努力宣傳即將重開校園的決定，以提高對潛在學生的吸引力，他說，「大多數學生對於線上學習興趣缺缺」。

克魯格表示，大學校園宿舍與食堂的人數減少，對於大學預算衝擊重大，因此重啟校園，讓學生回歸，對宿舍、餐廳、停車場的收入非常關鍵。