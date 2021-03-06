疫情打亂教學進度 芝公校新學年擬提前一周開學

芝加哥 公立學校(CPS)表示，由於新冠疫情打亂本學年的教學進度，因此規畫新的秋季學期預定在8月30日開學，比往年都在勞工節過後開學提早了一周，這項提案即日起到17日止，公開接受家長回饋意見，以作為為董事會最後投票參考；此外，芝加哥教師工會與CPS均表示，雙方有共識在本學期結束前讓高中生返校上課。

這將CPS多年來首次計畫提早開學，CPS表示，提早開學可以提供額外的教學時間給高中生，讓過去將近一年都未返校的高中學生，有更多時間準備明年春季的SAT 、PSAT、AP 和IB等重要考試，17日前，公眾可上網發表芝公校開學日的意見，網址：bit.ly/cpsCalendarSY22 。

CPS過去曾在2013-2014學年度於八月份提前開學，但是由於第一周的出席率差，馬上又改回九月份才開學，如果今年順利通過8月30日開學的計畫，明年暑假也會提前一周於6月14日開始，。

包括庫克郡至少24個學區 ，以及杜佩琪郡(DuPage)、肯恩郡(Kane)、湖郡(Lake)和威爾郡(Will)等地的10多個學區，過去一直比CPS提前三周開學。

根據伊州教育董事會(Illinois State Board of Education)記錄，2004年全州1006個學區，只有2%(16個)學區在8月14日前開學，到2019年，全州910個學區裡，超過55%(502個)學區在八月中旬開學。

CPS數萬名幼稚園到五年級學生已於1日返校上課，六到八年級則會在8日返校，

CPS希望本學年結束前讓高中生也返校上實體課，但目前仍沒有確切日期，CPS表示，已經與工會展開會議，教師工會方面也表達了會盡快與功效達成協議，讓高中生返校上課，根據指出，CPS與工會都對在本學年結束前，讓高中生回到校園有共識。