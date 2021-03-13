我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

榕城餐具公司大量餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

本報芝加哥訊
榕城餐具公司大量質優價廉的餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！
榕城餐具公司大量質優價廉的餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

地址位於芝加哥華埠廣場一樓 2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616 的榕城餐具公司，近期有大量質優價廉的餐館及家用廚具新到貨，分別有大功率攪拌機，切肉機，絞肉機，切菜機，豆漿機，多功能腸粉機（腸粉哥）等，還有多功能電鍋，多款時尚燒烤用具以及各種蛋糕/中西餅及點心模具等數不勝數的各式餐館用和家庭用品任君選擇，歡迎光臨惠顧！

榕城餐具公司主要經營各種餐館及家用廚具、餐具以及家庭用品/用具，貨品齊全，餐館/飯堂廚房設備的出售或訂做，包括各式餐館爐頭、煙罩、不繡綱工作檯，不繡綱水槽，不繡鋼貨架，壓春卷碼機和保溫臺等。還有任何呎吋和任何形狀的Open Signs，餐館用電動打果汁機，電動碎/切肉機，商用冷櫃/冰箱、雪櫃、冷藏櫃、酒櫃、抓碼櫃、立式/臥式冰櫃等，多款實木餐椅和鐵腳餐椅，麻將檯/電動麻將檯，單人/雙人椰棕床，及其餐館用爐頭清潔劑等應有盡有，任君選擇，歡迎選購。

全新裝修的榕城餐具，寬敞明亮，商品淋漓滿目，新地址位于：2120 S. Archer Ave., Chicago, IL 60616，一周七天營業，周一至周四9am至7pm，周五至周六9：30am至 6pm，周日10am至 6pm，歡迎致電：312-842-0099或前往榕城餐具公司訂購。該公司提供UPS寄貨服務。  電郵：[email protected]，更多的詳情敬請瀏覽： 網站：www.RongCityUSA.com或微信號：RC0099E。

 

微信 華埠 芝加哥

上一則

10.5億兆彩得主出爐 底特律4人稅後領走5.57億

下一則

國民黨休士頓美南支部慶植樹節

延伸閱讀

味全母親節繪畫比賽 4.14收件截止

味全母親節繪畫比賽 4.14收件截止
世報與味全合辦 「我的媽媽」母親節賀卡賽開跑

世報與味全合辦 「我的媽媽」母親節賀卡賽開跑
疫情緩和、氣候回暖 芝藝術館與博物館陸續開放迎客

疫情緩和、氣候回暖 芝藝術館與博物館陸續開放迎客
歐巴馬中心興建 民團憂密西根湖畔景觀瀕臨消失

歐巴馬中心興建 民團憂密西根湖畔景觀瀕臨消失
外米慎區兩層高民宅大火 7人受傷送醫

外米慎區兩層高民宅大火 7人受傷送醫
紐約爐頭公司推中、港式鋼膽爐頭

紐約爐頭公司推中、港式鋼膽爐頭

熱門新聞

佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
外州人士到德州阿瑪瑞洛市打新冠疫苗。(Amarillo網頁)，

限制較鬆 外州居民湧德州打疫苗

2021-03-06 16:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償