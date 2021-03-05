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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

首劑新冠疫苗 伊州1/6民眾已接種 7.5%兩劑都接種

記者陳曼玲/綜合報導
1/6伊利諾州民眾已經至少施打首劑新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室)
1/6伊利諾州民眾已經至少施打首劑新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室)

伊利諾州衛生廳統計指出，該州已經有1/6民眾至少已經接種首劑新冠疫苗，州長普立茲克表示，隨著大型疫苗站設立，預期接種疫苗的速度將加速，此外，聯邦政府預計配發給伊州第一批嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗逾10萬劑，屆時將給在全州97處地方衛生局提供給民眾接種。

伊州衛生廳數據顯示，自從疫苗開打三個月以來，到4日已有約300萬人接種新冠疫苗，其中兩劑都接種的人數達95萬2141人，約占全州人口的7.5%。

10日開打的芝加哥聯合中心疫苗站(United Center)提供11萬個預約名額優先給年長者預約登記接種，其他合乎階段1B的民眾則可在7日下午4時開始預約。

另外，衛生廳還在南部的Quincy市提供年長者預約登記接種；芝加哥西北郊的Des Plaines市(1155 East Oakton Street，前K-Mart超市)接種站，從周末開始讓符合階段1B資格者接種疫苗，預約者請上網登記：vaccine.cookcountyil.gov，或是打電話(833) 308-1988，此外，這處接種站也將施打嬌生疫苗。

庫克郡衛生局表示，該郡約可收到1萬8000劑嬌生疫苗，每天預計讓3500人接種。

首日聯合中心的預約情況還算順利，衛生局局長亞瓦迪說，一早開放預約後，網站與電話都擠滿了想登記的群眾，一開始大約要等候約20到30分鐘才能完成預約，但後來已經明顯改善，亞瓦迪說，所有的「得來速」接種時段已經額滿，但步行到該處接種的則還有名額。

聯合中心電話預約施打疫苗時間，周一到周六從早上8時開放到晚間8時，周日則從上午8時開放到下午4時，電話(312) 746-4835，或直接上網，網址：zocdoc.com/vaccine。

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