失業率改善了 但伊州4萬民眾失業津貼周數縮水

許多人受到疫情影響失業，圖為失業者在地區招聘會中填表求職。(美聯社)

由於伊利諾州失業率改善，連帶啟動疫情失業援助(PUA)周數從56周降到50周，導致約四萬個自雇業及因疫情出現健康與財務後無法重回就業市場者，因此失去了失業津貼，伊州就業廳IDES表示，聯邦大流行緊急失業補償(PEUC)即將在13日到期，假使國會無法即時通過新的紓困 方案，恐將有更多民眾的失業補助將中斷。

就業廳官員李查德(Kristin Richard)說，去年春天通過的聯邦紓困方案，規定屬與高失業率期間的自由業者，可以領取額外幾周的失業福利 金，但一旦失業率改善，這項延長失業金 發放的措施就需停止。

IDES指出，PUA失業津貼的周數以該州失業率高低而變動，當三個月的平均季節性失業率達到8%或更高，並滿足其他相關條件時，最多可領取57周的失業補助金，去年8月，伊州的失業率達高峰，因此也拉長了失業金福利的領取周數。

不過，根據預算與政策優先中心(Center on Budget and Policy Priorities)數據，去年10月到12月間，伊州的失業率已經降到7.3%，按照此比率，自雇者可領取的最長失業金周數也從57周減為50周。

IDES表示，目前正在逐一通知失業金周數到期的民眾。

此外，失業率降低也意味著領取州政府常規失業保險(UI)的發放延長期限，將從20周減少到13周，用罄13周常規失業保險居民，可以轉到聯邦大流行緊急失業補償(PEUC)計畫，繼續申領11周的失業津貼。

李查德說，上述PEUC僅限於常規失業保險領取者，自雇者並不符合該項福利資格。

李查德表示，除了PUA的失業者的津貼周數縮水外，目前多項聯邦紓困計畫中有關失業福利的項目，也都將在14日到期，如果國會無法在這之前通過新的紓困方案，恐將會引起各州處理失業金發放機構，無法及時更新系統並進行測試，也來不及培訓員工，而導致新一波的失業族津貼中斷問題。