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員工沒底薪只領小費 北華埠知名餐廳補薪70萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle生意一直很好。(google map)
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle生意一直很好。(google map)

芝城北華埠非常知名的越南河粉店Tank Noodle，因有員工僅拿到小費做為薪資，還有員工超時工作卻只收到固定日薪，經聯邦勞工部調查屬實，判決該餐館違反「公平勞動標準法」(Fair Labor Standards Act)，必須向餐館60名員工，支付高達69萬7295元的積欠薪資，其中一些員工的欠薪超過一萬元。

勞工部發言人艾倫(Scott Allen)3日說，這項調查從2018年1月進行到2020年1月，而勞工部工資與工時部門指出，該餐館已於去年10月14日接獲通知，餐館東主於12月7日同意向員工補全薪資，該部門區域主任高扎(Thomas Gauza)說，從調查中發現約60名向來是必要行業中低薪的員工，遭該餐館積欠可觀的應發薪資。

調查人員發現，該餐館未支付部分工作人員時薪，這些員工純粹只領小費，此外，也有一些員工每天領取固定日薪，但工時卻無限延長，每周工作時數超過40小時，但卻未支領任何加班費。

此外，調查指出，該餐館沒有依照規定準確紀錄員工工作時間。

調查報告顯示，Tank Noodle將每天收到的小費全部集中，然後再平分給全餐廳人員，其中包括管理階層，然而依照勞動法，經理等管理階層人員不應拿小費。

位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的這家越南河粉店，為該商圈生意最好的餐館之一，多年來更名列芝加哥最受歡迎的河粉餐館，疫情前逢假日、周末，時常需要排隊等候。

除了積欠員工薪資事件外，今年1月6日Tank Noodle的東主因為前往華府參加了挺川集會，且在社交媒體發布了照片，一度讓該餐廳成為議論話題，一些網民甚至將該餐館列為攻擊目標，根據該餐館臉書表示，該餐廳東主在暴力事件發生前就已經離開了現場，並未參與任何相關行動，但餐館還是因此收到死亡威脅。

位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派...
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派員黃惠玲/攝影)

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