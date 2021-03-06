美中餐飲業聯合會“辭舊迎新 感恩有您“新年元宵云端晚會圓滿成功

美中餐飲業聯合會全體同仁感謝大家的大力支持！

美中餐飲業聯合會（www.u-cra.com）“辭舊迎新 感恩有您“新年元宵晚會于元宵節當晚在云端圓滿成功舉辦，中國 駐美崔天凱大使，前國務院僑辦裘援萍主任，芝加哥 總領館趙建總領事，美國 國會資深參議員杜賓，美國國會議員戴維斯，芝加哥市長萊特福特，郎朗，閻維文，王宏偉和主流媒體NBC5主持人Cortney hall，ABC7 主持人Judy Hsu, WGN 主持人Julian Crews 等及全球各地近200位明星大咖政商媒體業界精英嘉賓代表齊齊大拜年，與會1022人數登記注冊，全程曆經六小時，會中嘉賓致詞，歌舞升平，總額2萬美元的抽獎節目等，讓整場晚會精彩紛呈，也讓與會者享受了一場無與倫比的視聽盛宴。

這場元宵云端新年晚會，是美中餐飲業聯合會為了感謝中餐業者在抗疫期間，包括早期向國內捐款捐物，“我愛唐人街”行動，捐贈食物、口罩、手套、消毒液等物資給警衛人員、消防隊、教師以及社區的耆老們，善心義舉及無私的奉獻精神的餐飲人奉獻精神而精心組織的全球餐飲人的首次云端新年晚會。主流政要，社區領袖，各界嘉賓也在致詞時高度評價中餐人的善舉值得敬佩！

伊州眾議員馬靜儀，伊州財長方仲華，庫克郡郡長普瑞雯科，庫克郡財長瑪利亞帕帕斯，芝加哥25區區長盧漢士，華聯會主席鄭徵，美國華人海外交流協會會長方燕輝等嘉賓在線參加了晚會，并向大家拜年。美中餐飲業聯合會芝加哥總部顧問，華聯會理事長汪興無，向大家宣讀了中國駐美國大使崔天凱的賀信。駐芝加哥總領館趙建總領事和中美中餐業聯合會會長楊柳也通過視頻的方式送來了新春的祝福。美中餐飲業聯合會秘書長俞聖怡對聯合會2020年的工作進行了回顧，美中餐飲業聯合會常務副主席馬捷鵬則對聯合會2021年工作安排進行了介紹。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍表示，非常感謝各界對這場餐飲人的首次云端新年晚會的關注和支持。這次除有17個明星（包括郎朗，閻維文，王宏偉，於魁智，周旋，郝云，呂薇等）和三個組織（川劇院變臉，安徽歌舞劇院、星耀風城），還有28個明星發賀詞（包括北美崔哥，劉曉慶，金龜子，李艷秋，蔡國慶，花腔女高音朱麗葉）等。會中還頒發了“社區杰出貢獻獎”、“社區杰出慈善獎”、“社區杰出義工獎”、“全球弘揚中華文化杰出貢獻獎”等多個獎項。美中餐飲業聯合會全體同仁再次感謝大家的大力支持！