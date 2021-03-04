疫情緩和、氣候回暖 芝藝術館與博物館陸續開放迎客

芝加哥現代藝術館推出新展覽「長夢」。(現代藝術館臉書截圖)

去年芝加哥 因新冠疫情 關閉的美術館、博物館 ，隨著近日新冠疫情出現緩和，加上氣候回暖，均陸續宣布將重新對外開放。

其中有芝加哥現代藝術館(Museum of Contemporary Art Chicago，簡稱MCA)、芝加哥歷史博物館(Chicago History Museum) 、富地博物館(Field Museum)(8日可免費入場)、芝加哥藝術博物館(The Art Institute of Chicago)、伊利諾納粹大屠殺博物館(Illinois Holocaust Museum)和謝德水族館(Shedd Aquarium)均已重新開放。

十分受到歡迎的芝加哥科學工藝博物館(Museum of Science and Industry)則計畫於7日重開。

配合重新開放，現代藝術館MCA特別推出以1958年萊特(Richard Wright)同名小說為主題的展覽「長夢」(The Long Dream)，邀集70多位當地藝術家展出創作，希望讓觀眾對疫情期間的生命、種族正義等議題有新的省思，這項展覽將展到5月2日為止。

科工館也推出了新的展覽「驚奇：超級英雄的宇宙」(Marvel: Universe of Super Heroes)，該展出將記錄過去80年來，許多漫畫英雄角色隨著社會演進成為美國文化的一部分過程，內容包括漫畫書、雕刻、互動展示，還有蜘蛛人、黑豹(Black Panther)等漫威電影的服裝與道具，展期到10月24日。

芝加哥歷史博物館的新展為「美國美迪納：芝加哥的回教徒故事」(American Medina: Stories of Muslim Chicago)，讓參觀者對芝市的回教社群和文化有進一步瞭解，另一場「百萬時刻」(Millions of Moments)，則集合芝加哥太陽時報(Chicago Sun-Times)的攝影作品展覽。

因為疫情關閉好幾個月的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)也已經重開，芝加哥林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)則訂於5日重新迎接訪客。