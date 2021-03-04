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疫情緩和、氣候回暖 芝藝術館與博物館陸續開放迎客

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥現代藝術館推出新展覽「長夢」。(現代藝術館臉書截圖)
芝加哥現代藝術館推出新展覽「長夢」。(現代藝術館臉書截圖)

去年芝加哥因新冠疫情關閉的美術館、博物館，隨著近日新冠疫情出現緩和，加上氣候回暖，均陸續宣布將重新對外開放。

其中有芝加哥現代藝術館(Museum of Contemporary Art Chicago，簡稱MCA)、芝加哥歷史博物館(Chicago History Museum) 、富地博物館(Field Museum)(8日可免費入場)、芝加哥藝術博物館(The Art Institute of Chicago)、伊利諾納粹大屠殺博物館(Illinois Holocaust Museum)和謝德水族館(Shedd Aquarium)均已重新開放。

十分受到歡迎的芝加哥科學工藝博物館(Museum of Science and Industry)則計畫於7日重開。

配合重新開放，現代藝術館MCA特別推出以1958年萊特(Richard Wright)同名小說為主題的展覽「長夢」(The Long Dream)，邀集70多位當地藝術家展出創作，希望讓觀眾對疫情期間的生命、種族正義等議題有新的省思，這項展覽將展到5月2日為止。

科工館也推出了新的展覽「驚奇：超級英雄的宇宙」(Marvel: Universe of Super Heroes)，該展出將記錄過去80年來，許多漫畫英雄角色隨著社會演進成為美國文化的一部分過程，內容包括漫畫書、雕刻、互動展示，還有蜘蛛人、黑豹(Black Panther)等漫威電影的服裝與道具，展期到10月24日。

芝加哥歷史博物館的新展為「美國美迪納：芝加哥的回教徒故事」(American Medina: Stories of Muslim Chicago)，讓參觀者對芝市的回教社群和文化有進一步瞭解，另一場「百萬時刻」(Millions of Moments)，則集合芝加哥太陽時報(Chicago Sun-Times)的攝影作品展覽。

因為疫情關閉好幾個月的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)也已經重開，芝加哥林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)則訂於5日重新迎接訪客。

芝加哥 博物館 疫情

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