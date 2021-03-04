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伊州癮君子列優先打疫苗名單 芝城與附近郡縣暫不跟進

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州癮君子以及曾經有抽菸史者，列入優先施打疫苗名單。(pexels)
伊州癮君子以及曾經有抽菸史者，列入優先施打疫苗名單。(pexels)

想接種新冠疫苗的癮君子可以開始在伊利諾州預約施打了！伊州衛生廳3日宣布，即日起，抽菸族群列入高風險醫療狀況者的1B階段接種目標，想要施打疫苗者可向坊間藥局、診所或醫院預約時間。

衛生廳表示，根據聯邦疾病防治中心CDC指南，目前抽菸或以前有抽菸者，都可能在感染新冠病毒後，比一般人有更高風險變成重症，數據顯示，21%的美國原住民抽菸，其他族裔比率分別為白人15.5%、非裔14.9%、西語裔9%、亞裔7%。

西北紀念醫院胸腔外科醫師金山姆(Samuel Kim)說，抽菸者比普通人更容易感染病毒後拖垮身體健康，因為抽菸會損害人們對抗感染與細菌的免疫系統，「尼古丁是一種容易上癮的毒品。」

伊州從上個月25日起，擴大疫苗施打範圍到1B，這階段納入具潛在健康狀況的疾病，還有癌症、慢性腎臟病、慢性肺病、糖尿病、心臟病、器官移植造成免疫減弱、肥胖、懷孕等都包括在內，估計約有340萬人符合資格。

CDC統計，約有15.5%的伊州成人抽菸，在將癮君子加入1B接種族群後，估計將有超過150萬人可以登記施打。

不過，芝加哥、庫克郡、杜佩琪郡、湖郡、肯恩郡、麥克亨利郡、威爾郡等地的衛生單位，都稱疫苗數量不夠，暫時還不會把吸菸者納入施打範圍。

至於如何證明自己為癮君子？庫克郡醫務官喬西(Kiran Joshi)說，為了確保在施打範圍的民眾能接種疫苗，接種前可能都會要求居民提供證明有潛在健康問題的文件，華格林連鎖藥局則是要求登記預約接種疫苗者，需先透過網路證明健康狀況符合標準。

部分伊州民眾對衛生廳把抽菸者列入優先施打名單反應不一，有的人說，曾經抽過菸也算在內的話，「很容易讓公眾玩弄施打順序系統」，有些自己或家人菸癮大者，則支持這項新的措施。

疫苗 伊州 庫克

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