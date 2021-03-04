餐飲及家用品展又取消 芝麥克米克中心損失2.1億

儘管新冠疫情 逐漸緩解，但麥克米克展覽中心(McCormick Place)要恢復大型展覽恐怕仍面臨考驗，基於防疫 安全加上旅行限制的考量，全美餐飲協會(National Restaurant Association)以及國際家庭用品協會(International Housewares Association)2日宣布取消今年在該中心的大型展覽，這兩場大規模活動的再度停辦，估計經濟損失高達2.1億。

餐飲協會與家用品協會表示，他們計畫在2022年3月、5月左右，再重新推出「餐飲展」與「家用品展」，這兩場活動每年吸引約12萬6000人與會，創造的周邊經濟收益高達2億1000萬元。

從疫情爆發至今，麥克米克展覽中心已經陸續取消了大大小小共214場展覽、會議，估計這場疫情造成該中心損失29億的相關收入，除了展場沒有展覽等於零收益外，中心附近的酒店、餐廳也非常悽慘，幾家新開的餐廳更是至今都無法恢復營運。

當初為了爭取展覽中心的訪客生意才興建的萬豪馬逵斯酒店(Marriott Marquis)，推出1200個客房，還有63個會議中心搶食龐大的參展訪客市場，然而疫情爆發沒多久，隨著所有活動取消，這家酒店直到現在仍未恢復營業。

餐飲協會初步規劃於明年3月5日到8日恢復餐廳大展，國際家用品大展則排定明年5月21日到24日舉行。