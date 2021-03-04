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UA與AA員工今起可在歐海爾機場施打嬌生疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥歐海爾機場兩大航空公司-聯合航空(UA)以及美國航空(AA)，將從4日開始為在該機場工作的員工開始施打新冠疫苗，兩家航空公司表示，疫苗是來自芝加哥衛生局提供的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

總部位於芝加哥的聯航表示，疫苗接種將在機場第二航站的員工醫療診所舉行，凡居住或在芝加哥工作的員工，包括年滿65歲者，以及飛行員與空姐空少，都會收到公司通知如何登記施打疫苗的郵件。

美航表示，所有在歐海爾機場工作的員工都可登記施打，其中在前線服務旅客者，將最優先接種，該航空公司接種地點在第三航站的前貴賓室。

目前不清楚這兩家航空公司收到多少數量的疫苗。

聯航首席執行官柯比(Scott Kirby)曾表示，如果該公司能夠解決所有員工的疫苗問題，他支持「強制」員工施打疫苗，不過，目前聯航與美航仍將施打疫苗列為「自願」行為。

聯航負責芝加哥歐海爾機場的副總裁伊德瑞斯(Omar Idris)說，廣泛接種疫苗加上戴口罩、保持社交距離與勤洗手，是航空業復甦最關鍵的部分，他希望隨著疫苗的普遍接種，在未來幾個月可以迎回更多旅客。

疫苗 機場 芝加哥

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