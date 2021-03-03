雲端慶元宵 中西部中國留學生齊聚展才藝

中國留學生在元宵雲端晚會中演奏中國樂器。(視頻截圖)

來自中西部各大學的中國學生、學者，日前齊聚雲端參與元宵節聯歡晚會，包括芝加哥 大學、西北大學、印第安納大學、聖母大學等高等學府的校長，也紛紛上線向大家獻上牛年祝福，學生們還精心錄製了表演節目，展現多元才藝。

該場晚會由中國駐芝加哥總領事館與中西部地區各大學中國學生學者聯誼會共同主辦，駐芝中領館 總領事趙建致詞表示，新冠疫情下，留學人員的學習和生活遇到了困難和挑戰，中但大家守望相助、共體時艱，令人感動，趙建還提到，疫情期中領館為留學生送上健康包，為患病學生寄送藥品和食品，並組織了多架臨時航班接困難學生返回中國，迎接牛年新春，駐芝中領館向留學生送了春節禮包和牛年吉祥物。

芝加哥大學校長司馬博(Robert Zimmer)、西北大學校長夏皮洛(Morton Schapiro)、聖母大學校長詹金斯(John Jenkins)等人，也在晚會中感謝中國留學生 的勤奮向學與努力抗疫。

晚會中播放了各大學準備的精彩演出，包括現代舞、管弦樂；詩朗誦及樂器演奏，活動最後在中西部各校代表合唱「我和我的祖國」歌聲中畫下尾聲。