我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

雲端慶元宵 中西部中國留學生齊聚展才藝

特派員黃惠玲/芝加哥報導
中國留學生在元宵雲端晚會中演奏中國樂器。(視頻截圖)
中國留學生在元宵雲端晚會中演奏中國樂器。(視頻截圖)

來自中西部各大學的中國學生、學者，日前齊聚雲端參與元宵節聯歡晚會，包括芝加哥大學、西北大學、印第安納大學、聖母大學等高等學府的校長，也紛紛上線向大家獻上牛年祝福，學生們還精心錄製了表演節目，展現多元才藝。

該場晚會由中國駐芝加哥總領事館與中西部地區各大學中國學生學者聯誼會共同主辦，駐芝中領館總領事趙建致詞表示，新冠疫情下，留學人員的學習和生活遇到了困難和挑戰，中但大家守望相助、共體時艱，令人感動，趙建還提到，疫情期中領館為留學生送上健康包，為患病學生寄送藥品和食品，並組織了多架臨時航班接困難學生返回中國，迎接牛年新春，駐芝中領館向留學生送了春節禮包和牛年吉祥物。

芝加哥大學校長司馬博(Robert Zimmer)、西北大學校長夏皮洛(Morton Schapiro)、聖母大學校長詹金斯(John Jenkins)等人，也在晚會中感謝中國留學生的勤奮向學與努力抗疫。

晚會中播放了各大學準備的精彩演出，包括現代舞、管弦樂；詩朗誦及樂器演奏，活動最後在中西部各校代表合唱「我和我的祖國」歌聲中畫下尾聲。

中國留學生 中領館 芝加哥

上一則

談女性健康 醫師：放寬心、常運動、調飲食

下一則

歐巴馬中心興建 民團憂密西根湖畔景觀瀕臨消失

延伸閱讀

羥氯奎寧抗疫功效 WHO專家小組：沒有實質幫助

羥氯奎寧抗疫功效 WHO專家小組：沒有實質幫助
美中餐飲業雲端慶元宵 走過艱困 齊力「牛」轉乾坤

美中餐飲業雲端慶元宵 走過艱困 齊力「牛」轉乾坤
招好學生？大陸中段高校提高台生錄取門檻

招好學生？大陸中段高校提高台生錄取門檻
赴中注意！染疫康復申請健康碼需4要件

赴中注意！染疫康復申請健康碼需4要件

NCAA／前南卡助教貪汙 判10年禁業

NCAA／前南卡助教貪汙 判10年禁業
赴中注意！染疫康復後如何申請健康碼？紐約中領館新規釋疑

赴中注意！染疫康復後如何申請健康碼？紐約中領館新規釋疑

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
蒂蒙斯在情人節暴風雪中得到一對奧斯汀夫婦救助。（ Timmons臉書）

風雪結緣 送貨女被陌生屋主收容六天躲災

2021-02-23 18:24
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？