歐巴馬中心興建 民團憂密西根湖畔景觀瀕臨消失

「保留芝加哥」呼籲芝加哥公園管理局將密西根湖畔爭取列入國家公園。(特派員黃惠玲/攝影)

「保留芝加哥 」(Preservation Chicago)組織最新公布的「瀕危名單」中，芝加哥湖濱也入列，專家分析，由於湖濱大道(Lake Shore Drive)北側「傑克森公園」(Jackson Park)要興建「歐巴馬 總統中心」(Obama Presidential Center)及高爾夫球場，將對南岸自然生態保護區(South Shore Nature Sanctuary)帶來嚴重影響，連帶使從1836年就宣稱「永遠公開、乾淨與自由」的湖畔景觀瀕臨消失。

該組織宗旨為維護芝加哥歷史建築、鄰里和都市綠地，「保留芝加哥」的執行主管米勒(Ward Miller)說，湖畔堤岸是芝市的核心特色，給城市帶來呼吸空間，並阻擋密西根湖的嚴峻風向，他呼籲芝市府和芝加哥公園管理局(Chicago Park District)，應把整個湖岸區申請成為國家公園，不應受政治或私人介入使用。

根據指出，市府正在徵求多方意見，並移交給公園管理局處理，管理局表示，湖岸的確需要經費整修和維護，但不認同列為國家公園後交給聯邦管理，因為屆時反而可能失去地方特色。

該組織還說，芝市各地的羅馬天主教教會，因為大主教關閉或合併教區，使教堂建築失去宗教用途，特別是去年關閉的東區的聖喬治教堂(St. George Church)和南岸的聖新婦教堂(St. Bride Church)，該組織希望市府未獲得原建物主同意前，勿把這些教堂就列入地標建築。

其他名單上瀕臨拆除的建築物還有：

●5128 S. Michigan Ave 上的Phyllis Wheatley Home。

●1230-32 E. 75th St.上的Cornell Store and Flats。

●2939 E. 91st St.上的South Chicago Masonic Temple。

●Morgan Street到Ashland Ave、 35th Street 到Pershing Road的中央製造區(Central Manufacturing District)。

●1300 W. Carroll Ave.上的西環區工業建築，包括ADM Wheat Mill、在344 N. Canal St.的Cassidy Tire Co，以及509 N. Union Ave.的Braun and Fitts Butterine Factory。