我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

歐巴馬中心興建 民團憂密西根湖畔景觀瀕臨消失

記者陳曼玲/綜合報導
「保留芝加哥」呼籲芝加哥公園管理局將密西根湖畔爭取列入國家公園。(特派員黃惠玲/攝影)
「保留芝加哥」呼籲芝加哥公園管理局將密西根湖畔爭取列入國家公園。(特派員黃惠玲/攝影)

「保留芝加哥」(Preservation Chicago)組織最新公布的「瀕危名單」中，芝加哥湖濱也入列，專家分析，由於湖濱大道(Lake Shore Drive)北側「傑克森公園」(Jackson Park)要興建「歐巴馬總統中心」(Obama Presidential Center)及高爾夫球場，將對南岸自然生態保護區(South Shore Nature Sanctuary)帶來嚴重影響，連帶使從1836年就宣稱「永遠公開、乾淨與自由」的湖畔景觀瀕臨消失。

該組織宗旨為維護芝加哥歷史建築、鄰里和都市綠地，「保留芝加哥」的執行主管米勒(Ward Miller)說，湖畔堤岸是芝市的核心特色，給城市帶來呼吸空間，並阻擋密西根湖的嚴峻風向，他呼籲芝市府和芝加哥公園管理局(Chicago Park District)，應把整個湖岸區申請成為國家公園，不應受政治或私人介入使用。

根據指出，市府正在徵求多方意見，並移交給公園管理局處理，管理局表示，湖岸的確需要經費整修和維護，但不認同列為國家公園後交給聯邦管理，因為屆時反而可能失去地方特色。

該組織還說，芝市各地的羅馬天主教教會，因為大主教關閉或合併教區，使教堂建築失去宗教用途，特別是去年關閉的東區的聖喬治教堂(St. George Church)和南岸的聖新婦教堂(St. Bride Church)，該組織希望市府未獲得原建物主同意前，勿把這些教堂就列入地標建築。

其他名單上瀕臨拆除的建築物還有：

●5128 S. Michigan Ave 上的Phyllis Wheatley Home。

●1230-32 E. 75th St.上的Cornell Store and Flats。

●2939 E. 91st St.上的South Chicago Masonic Temple。

●Morgan Street到Ashland Ave、 35th Street 到Pershing Road的中央製造區(Central Manufacturing District)。

●1300 W. Carroll Ave.上的西環區工業建築，包括ADM Wheat Mill、在344 N. Canal St.的Cassidy Tire Co，以及509 N. Union Ave.的Braun and Fitts Butterine Factory。

芝加哥 歐巴馬

上一則

雲端慶元宵 中西部中國留學生齊聚展才藝

下一則

大華府都會區 1月售出5047套房 同比增長18.8%

延伸閱讀

歐巴馬談成長故事 學生時遭種族污辱 他打斷友人鼻樑

歐巴馬談成長故事 學生時遭種族污辱 他打斷友人鼻樑
喜萊莉柯林頓的新樂趣 她開始寫驚悚小說了

喜萊莉柯林頓的新樂趣 她開始寫驚悚小說了
湯瑪斯格林菲爾德任聯合國大使 維爾塞克掌農業部

湯瑪斯格林菲爾德任聯合國大使 維爾塞克掌農業部
歐巴馬、史普林斯汀玩播客談成長故事 前2集暗諷川普？

歐巴馬、史普林斯汀玩播客談成長故事 前2集暗諷川普？
前總統帖文大比拚

前總統帖文大比拚
聯邦醫保中心主任 非裔女性首獲提名

聯邦醫保中心主任 非裔女性首獲提名

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
蒂蒙斯在情人節暴風雪中得到一對奧斯汀夫婦救助。（ Timmons臉書）

風雪結緣 送貨女被陌生屋主收容六天躲災

2021-02-23 18:24
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？