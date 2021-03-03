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德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

「疫情不可思議緩和」 芝加哥堂食再鬆綁 客容量增至5成

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥餐館即日起可允許五成客容量堂食。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥餐館即日起可允許五成客容量堂食。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥市市長萊特福特2日再度鬆綁餐館及酒吧堂食限制，即起生效的防疫新標準，允許餐館、酒吧開放五成客容量進入室內用餐，且最高人數也增加到50名，此外，市府也延長餐飲業營業時間到凌晨1時。

萊特福特宣布的新防疫指南，還包括允許販售酒類商品的零售店，在每晚11時前銷售酒精類產品；在健身房方面，室內健身課程最多可以讓20名學員同時上課。

萊特福特說，過去幾周，芝加哥市的疫情不可思議的緩和下來，她感謝所有商家的配合防疫。

除了增加堂食人數外，餐館營業時間晚間11時也延長到凌晨1時，販售酒類商品的店家營業時間，則從晚間9時延長到夜間11時。

對於芝市進一步鬆綁餐館堂食人數限制，伊利諾州餐飲協會主席涂亞(Sam Toia)說，放寬堂食是正確的作法，但他相信市府以及伊州州府有能力提供餐飲業更多的協助，例如將私人聚會活動人數從50人增加到150人，因為隨著春季到來，也有越來越多的婚禮、成年禮聚會需求。

涂亞也提到，餐館工作人員應該列入現階段的疫苗接種範圍，「食品供應鏈的員工，都應該納入基礎建設人員，因為他們與超市員工的工作雷同」，他表示，已經向州長反應加速施打餐館業從業人員，州長辦公室回應表示，會慎重考慮。

芝加哥市2日的新冠病毒確診增加人數只有283人，平均確診率降到2.9%，在此同時，醫院急診室接收的疑似新冠病例也減少到每天42名。

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