美中餐飲業雲端慶元宵 走過艱困 齊力「牛」轉乾坤

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍(上排中)與嘉賓共慶元宵。(視頻截圖)

儘管度過最艱辛的一年，數百名餐飲業東主、中餐美食支持者及主流政要，日前熱情洋溢齊聚美中餐飲業聯合會主辦的「辭舊迎新，感恩有您」雲端 元宵節晚會，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍表示，2020年實「鼠」不易，期待2021年同業「牛」轉乾坤。

包括伊州國會參議員德賓、國會眾議員戴維斯、伊州財務長方仲華、第二區州眾議員馬靜儀、芝市長萊德福特與25區區長盧漢士等人，都逐一上線祝賀元宵，中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、大芝加哥華人華僑聯合會主席鄭征、美國 華人海外交流協會會長方燕輝等人也出席了這場雲端盛會。

中國駐美國大使崔天凱發來賀信表示，過去一年，面對新冠疫情 與中美關係跌宕起伏的雙重壓力，餐飲行業遭受巨大打擊，而全美中餐業者克服困難、凝心聚力，充分展現守望相助的良好形象。

趙建也大力肯定中餐業者的表現，他說，新冠疫情下，美國中餐從業迎難而上，團結一致，在中國抗疫艱難期，此間中餐業不忘桑梓，向家鄉捐款捐物，而疫情於美國肆虐後，中餐業者又積極作出貢獻，支持本地社區抗疫。

該活動中並推出精彩文藝節目，包括郎郎、閻維文、王宏偉、于魁智、李勝素、郝雲、張立國、周旋等眾多明星，都在雲端為與會者做出精彩表演。

此外，美中餐飲業聯合會並在晚會上頒發了「社區傑出貢獻獎」、「社區傑出慈善獎」、「社區傑出義工獎」、「全球弘揚中華文化傑出貢獻獎」等獎項。