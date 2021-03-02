臉書違反隱私法和解定案！伊160萬用戶每人至少賠345元

臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

美國加州聯邦法官日前公布有關臉書 違反「生物識別訊息隱私 法案」(Biometric Information Privacy Act)賠償6.5億的最終和解方案，法官命令臉書需「盡快」向近160萬名參與該集體訴訟的伊利諾州臉書用戶，給予每人至少345元的補償。

這宗官司起於2015年三名伊州 民提出告訴，指控臉書收集面容資料，用以顯示用戶照片裡的人身分，違反伊州保護面容、指紋和眼睛虹膜掃描等生物識別資訊隱私的州法。

伊州2008年對管制生物識別科技的商業用途制定全美最嚴格的法律，規定企業必須先獲得消費者同意，才能收集這類資訊，而且必須詳細說明它們如何使用這些資料，以及保存資料多久。

芝加哥律師艾德森(Jay Edelson)首先提起訴訟，指控臉書未經用戶許可便擅自使用臉部辨識標記功能，違反了伊州「生物識別數據隱私法」，而此案移至芝加哥聯邦法院，再移至加州聯邦法院。

該訴訟案去年1月在北加州聯邦法院達成判決，法官多納託(James Donato)當時批准初步和解協議，接著臉書開放伊州臉書用戶填表申請賠償，凡2011年6月7日到2020年8月19日間，曾居住在伊州逾183天的臉書用戶，符合申請和解資格，該申請在去年11月23日截止。

多納託2月26日公布了最終和解方案後說，這是有史以來最大規模的隱私和解協議之一，更是消費者在「數位隱私」領域的重大勝利。

已提出申請者均已選擇「支票」、「直接匯款」或Paypal等方式，因此賠償金將依照該選項方式發放。