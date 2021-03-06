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庫克郡財長 Maria Pappas 最新公告第一期地產稅可延至5月3日前繳交不罰款

本報芝加哥訊
庫克郡財長Maria Pappas近日透過視頻提醒納稅人，第一期地產稅可延至5月3日前繳交不罰款
庫克郡財長Maria Pappas近日透過視頻提醒納稅人，第一期地產稅可延至5月3日前繳交不罰款

伊州庫克郡（Cook County Treasurer）財務長（Maria Pappas）近日透過視頻提醒納稅人，今年第一期的地產稅因為疫情，原定于3月2日（星期二）前繳交的，現可延至5月3日（星期一）前繳交不罰款。Pappas考慮到疫情對業主造成經濟的打擊，接著的2個月，業主們可以分批小額支付,以免一次支付大筆款項。業主可以上網繳交,請訪問：cookcountytreasurer.com，程序如下:先下載您的稅單副本或進行付款，選擇標有“免費在線支付”的藍色框，按物業地址搜索或輸入您的物業索引號（PIN）。業主們也可通過銀行帳戶付款（無支付費）。根據伊州規定，如果在5月3日之後付款就要支付每月1.5％的遲繳費用。

此外，庫克郡尚存7600萬美元的民眾多付物業稅退款以及4600萬美元的庫克郡物業免稅豁免（例如老人優惠等）。為在疫情下幫助民眾查詢/搜索/及申請物業稅退款及相關的房產免稅豁免信息等。Maria Pappas建議業主可以訪問cookcountytreasurer.com，操作申請退款及看您是否錯過了4600萬美元的物業減/免稅額。

屋主只要輸入地稅單上的17位數字的編號或者房屋地址（不需要 PIN），即可獲得近年來的房產稅稅單情況，包括近年來是否享受了相關的房產稅信息以及只要您有充分理由，申請退回多付的房產稅退款變得更加容易，在庫克郡財長網站，還可以下載您的稅單副本、更新您的郵寄地址、提交問題以及支持文件、檢查待處理退款的狀態、找出您的財產是否在拖欠的稅收出售清單上等。庫克郡財長網站：www.cookcountytreasurer.com。

 

庫克 疫情

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