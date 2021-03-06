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美國恆星櫥櫃公司 提供廚房、浴室等一站式廚衛櫥櫃批發

本報芝加哥訊
美國恆星櫥櫃公司提供廚房、浴室等一站式廚衛櫥櫃批發。
美國恆星櫥櫃公司提供廚房、浴室等一站式廚衛櫥櫃批發。

地址位于1811 W Normantown Rd Romeoville IL 60446 的美國恆星櫥櫃公司（National Kitchen and Bath Cabinetry），是一家擁有6萬5千平方英尺倉庫和展廳，經營廚房、浴室等一站式廚衛櫥櫃批發企業。產品從中國的制造工廠進口半定制實木櫥櫃，然后通過分銷商，獨立經營商，建筑商，承包商，設計師以及家具中心來進行銷售。公司目前主要銷售楓木材質的實木櫥櫃，風格主要包含有美式傳統風格和美式現代風格櫥櫃。

美國恆星櫥櫃（NKBC）的銷售網絡遍布美國長三角區域。在北卡和德州和均設有分公司，總部設在芝加哥西郊 Romeoville，擁有六萬五千平方英尺的倉庫和陳列室，緊臨I-55公路，交通十分便利。公司將為大芝加哥地區的櫥櫃行業客戶提供高質量的產品和優質的服務，帶動櫥櫃批發業務在美國的發展，并依托成熟的管理體系將公司的影響力擴展至全球。NKBC團隊歡迎您來芝加哥公司陳列室參觀、咨詢和選購！聯系電話：(815)733-8888，網址：www.NKBCIL.com地址：1811 W Normantown  Rd Romeoville IL 60446。

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