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伊州付費公路改自動收費 未裝感應器者14天內可上網補繳

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
即日起，伊利諾州付費高速公路取消現金收費服務，駕駛一律需透過自動付費感應器支付過路費，或上網補繳費用。(伊州付費高速公路局臉書)
即日起，伊利諾州付費高速公路取消現金收費服務，駕駛一律需透過自動付費感應器支付過路費，或上網補繳費用。(伊州付費高速公路局臉書)

在高速公路收費站前，身上突然沒有現金或找不到足夠硬幣的煩惱，再也不會存在了！伊利諾州付費高速公路局(The Illinois Tollway)宣布，即日起所有付費高速路段一律取消現金付費，如未裝設自動感應付費機I-PASS或E-Zpass的車輛，可在經過收費公路後的14天內，上網補繳過路費，此外，付費高速公路局預計在5月份推出低收入戶的減免優惠。

付費高速公路局25日表示，去年3月份新冠疫情爆發，為配合相關防疫政策，該局暫停各路段現金收費站的服務，所有車輛都改採「無接觸」的自動感應收費，經過將近一年的施行，成效良好，因此決定將此措施改為永久性。

即日起，使用付費路段的駕駛，車上需裝上I-PASS或E-Zpass的自動感應付費器，或是在通過收費路段後的14天內，上付費公路局官網繳付過路費，補繳過路費網址：https://www.illinoistollway.com，如果未在此期間付清費用者，將收到額外3元的罰款，之前罰款高達20元，但從去年疫情爆發後，罰款已經降到3元。

預計5月份推出的「低收戶優惠」計畫，付費公路局說，只要家庭收入低於聯邦貧窮線的250%，就可免除裝設I-PASS的保證金，而且低收戶使用的感應器，將自動加入20元的預付費用。

伊州付費高速公路局執行主任艾爾維瑞茲(José Alvarez)說，相關規定的改變，主要希望能夠使收費系統更透明且確保駕駛安全。

根據統計，2019年使用付費高速路段者，有高達92%都是透過I-PASS或E-Zpass付費，疫情期，使用自動感應器的比率又再度提高。

低收入 疫情 防疫

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