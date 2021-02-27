伊州擴大接種疫苗 開放16到64歲有健康狀況者

伊利諾州從即日起擴大新冠疫苗 施打範圍，凡16歲到64歲有健康狀況者，均可預約接種疫苗，但衛生廳表示，由於疫苗數量仍然不足，加上現階段前一批接種疫苗族群(65歲以上和必要行業員工)仍在排隊等候，因此儘管符合施打資格，可能還是需要耐心排隊。

伊州 多數郡縣和芝加哥 地區的衛生機構與醫療單位表示，會盡量依照指示接種，但因疫苗數量不足，仍無法跟上施打預定進度。

不過，州長普立茲克表示，預計到3月底，將可收到至少多兩成的疫苗量，而嬌生公司的疫苗如能按計畫加入施打行列，那麼從3月中旬該州單日獲得疫苗劑量可望達到10萬。

伊州衛生廳說，根據疾病防治中心CDC的建議，罹患以下病症的人在感染新冠病毒後容易使病情加遽，因此將16歲到64歲，罹患癌症、長期腎臟疾病、心肺疾病、抽菸、糖尿病、器官移植、肥胖等患者，及殘障或懷孕者列入1B範圍，全州估計人數有320萬。

由於疫苗數目不夠，芝市、史考基市(Skokie)、庫克郡、杜佩琪郡(DuPage)和威爾郡(Will)等衛生局，都暫時還不開放65歲以下者接種疫苗。

肯恩郡(Kane)的衛生局計畫在收到更多疫苗後，開始進入階段1B，讓合乎資格的民眾都可接種。

肯卡基郡(Kankakee)已經開放65歲以下民眾預約接種，不過，需等疫苗數量增加後才能展開施打；沃爾瑪(Walmart)連鎖百貨表示，該百貨位於芝加哥地區的八處據點，暫時也還不會施打16到64歲的族群。

至於有健康狀況者在施打疫苗時，需不需要提供病歷證明？普立茲克說，民眾不需提供病史證明，但希望大家誠實，不過州長指出，這並不代表前來進行疫苗接種的人不會受到審查，基本上符合新階段接種標準者，很多都是接到醫院或診所通知的患者，因此施打單位已經有了病歷。