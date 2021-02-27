單日可打7000劑！聯合中心接種站3月10日啟用

聯合中心停車場將推出大型疫苗施打服務。(聯合中心臉書)

芝加哥 公牛隊主球場「聯合中心」(The United Center)將成為全伊利諾州最大規模的新冠疫苗 施打中心，為配合聯邦加速施打政策，新的疫苗接種中心位於聯合中心停車場計畫3月10日起投入服務，初步估計每天將可施打7000劑疫苗。

該中心由聯邦直接統籌，災難管理部門FEMA與國防部負責作業，接種對象將以施打比率偏低的少數族裔為主。

由於目前公牛籃球隊以及黑鷹冰上曲棍球隊都在賽事期間，因此接種服務設在戶外停車場，同時也會推出免下車的「得來速」及「直接排隊」兩種方式施打疫苗，如果無車可前往者，可搭乘捷運綠線、藍線或公車抵達聯合中心站，然後走路前往接種。

聯邦政府已經在洛杉磯加州 州立大學與加州奧克蘭- 阿拉米達郡體育館，及紐約、德州推出了類似項目。

據指出，這座接種中心每天將施打5000到7000劑疫苗，而目前芝加哥市府每天收到的疫苗數量大概是8300劑，這也意味著，全市的疫苗施打速度可望加倍。

芝加哥市從去年12月開始為1A名單的族群接種疫苗，主要為前線醫護及長照機構的員工與住民，芝加哥現階段正在為1B階段，也就是65歲及以上的長者，還有住在收容所、部分必要行業員工施打疫苗。

儘管伊州已經開始將16到64歲有潛在健康問題者納入施打範圍，但芝加哥衛生局26日表示，目前該族群預計要從3月29日才能開始接種。