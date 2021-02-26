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從未付息及本金 伊州區長唐信涉銀行詐貸接受調查

特派員黃惠玲/芝加哥報導
前25區區長蘇禮仕(左)與現任11區長唐信(右)都陷入濫用權力謀取私利的醜聞。（讀者提供）
前25區區長蘇禮仕(左)與現任11區長唐信(右)都陷入濫用權力謀取私利的醜聞。（讀者提供）

涉嫌大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)，傳出11區區長唐信(Patrick Thompson)也從中秘密取得34萬購屋貸款的醜聞，聯邦調查人員發現，唐信從該銀行貸出該款項後，從來沒有支付過利息及本金。

芝加哥太陽報報導，唐信是以購買位於密西根度假屋的名義，向華盛頓銀行拿到貸款，但當局發現，他與妻子在過去幾年雖然從未支付這筆貸款的利息或本金，卻每年仍在報稅時，扣除了數千元的利息支出，據指出，該銀行的貸款詐欺案件仍在調查中，而唐信也在接受審查。

聯邦監管機構是在2017年12月關閉了華盛頓銀行，銀行遭停業前兩周，該銀行總裁簡巴然(John F. Gembara)被發現在其朋友兼銀行客戶麥查克(Marek Matczuk)位於公園脊(Park Ridge)的百萬豪宅主臥室中上吊死亡，麥查克共向該銀行貸了五筆貸款，總額約180萬元。

調查華盛頓銀行破產案件的人員發現，簡巴然的祖父於1913年創立的這家銀行，主要為波蘭籍移民服務，在某些情況下，客戶不需要償還貸款，而這些貸款在放出時，不要求提供任何抵押品，更不用評估抵押品價值，聯邦當局表示，該銀行的貸款壞帳高達8260萬。

此案件至今已經有四名銀行人員遭到指控詐欺罪，檢察官表示，未來幾周的控罪人數會增加。

該銀行的四名董事會成員中，包括與前市長戴利家族關係密切的現任芝加哥市街道與衛生清潔局副局長馬紅(William Mahon)，而11區區長唐信是芝加哥兩位任期最久的老戴利(Richard J. Daley)與其兒子戴利(Richard M. Daley)的外孫及外甥，唐信的妻子凱瑟琳是橋港區一所學校的副校長。

根據指出，唐信夫婦在華盛頓銀行詐貸案中，積欠國稅局所得稅、罰款與利息達六位數。

貸款 芝加哥 詐欺

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