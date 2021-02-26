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行賄前25區區長蘇禮仕 府顧問卡爾德羅遭控8罪

特派員黃惠玲/芝加哥報導

曾向轄區包括華埠芝加哥25區前區長蘇禮仕(Danny Solis)提供金錢，企圖換得市府合約的政府顧問卡爾德羅(Robert Caldero)，24日由檢方以詐欺與賄賂罪名提出起訴，檢方表示，卡爾德羅曾向蘇禮仕捐出數萬元，藉此要求拿到芝加哥公立學校的托管服務合約，還藉著高額獻金承諾，希望換取以家族成員命名街道與公園的權利。

起訴書指出，卡爾德羅在2016年下半年時與蘇禮仕有較密集的接觸，他承諾捐出一萬元給蘇，代價是要協助他取得芝加哥公校高達10億元的托管服務合約，起訴書提到，兩人在當年的11月會面，當時卡爾德羅就先給了蘇禮仕1000元支票，之後又再送了5000元給蘇禮仕。

2017年6月，卡爾德羅向蘇禮仕表示，假使蘇能夠向當時的CPS首席執行長克萊普(Forrest Claypool)施壓，「把事情辦好」，他就會再給蘇禮仕額外的1.5萬元。

檢方提交的起訴書中，68歲的卡爾德羅遭控四項電信詐欺與兩項聯邦項目賄賂，與兩項疏通賄賂(facilitation bribery)罪，除了公校合約外，卡爾德羅還承諾提供五萬元給蘇禮仕，只要他協助以該家族成員名字來命名街道與公園。

卡爾德羅之前接受媒體訪問時曾表示，他的家族在25區開發房地產，都會定期捐款給蘇禮仕，「如果蘇禮仕提出的任何要求，我幾乎都會去做」，這位卡德洛也是於2019年承認曾替蘇禮仕安排按摩及贈送偉哥的「友人」。

由於爆出利用職務之便收取不當利益，多年來與華埠互動密切的蘇禮仕，在輿論壓力下，早在2019年時就辭去議會權力重大的「變更地目委員會」(Zoing Committee)主席，並轉當污點證人，協助聯邦調查局FBI監聽芝加哥14區區長柏克。

根據當時FBI提出的書面證詞，蘇禮仕欠債累累，而且不時會向企業、商家，提出不當要求，但到25日為止，蘇禮仕仍未遭任何罪名起訴。

芝加哥 華埠 公校

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