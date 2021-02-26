存現金掩蓋收入 前伊州眾議員父子3人逃稅遭起訴

前州眾議員艾迪.艾塞維多(Eddie Acevedo)。(伊州議會官網截圖)

擔任伊利諾州第二區州眾議員 時期與華埠 交流頻繁的前州眾議員艾迪.艾塞維多(Eddie Acevedo)，因任職期間多次試圖隱瞞收入逃避繳稅，24日由檢方提出起訴，他兩個兒子亞歷士(Alex Acevedo)、麥可(Michael Acevedo)也分別因低估收入報稅 及未提交報稅申報單而被控罪。

艾塞維多家族與華埠有相當淵源，艾迪從1995年開始選上第二區州眾議員長達22年，在他宣布不再參選後，緊接著派出兒子亞歷士出馬爭取「子承父業」競選該席次，亞歷士憑藉其父親多年的人脈與影響力，以為可以順利拿下議員位子，但最終卻以500多票的些微差距，敗給初次參選的華裔馬靜儀，馬也因此成為州議會首位亞裔議員。

亞歷士.艾瑟維多曾先受參選伊州第二區州眾議員、25區區長，但均告失利。(本報檔案照片)

根據起訴的檢察官指出，針對艾迪提出的起訴罪刑共有六項，包括他試圖在銀行存入現金來掩飾其真正收入，檢方說，2017年艾迪的收入超過13萬，欠稅金額將近兩萬，但他卻透過會計師提交了稅務延期申報的申請，同時聲稱艾迪沒有積欠任何稅金；2018年他又沿用了該模式未提交稅表，檢方表示，其稅務違法行為還發生在其他年份。

亞歷士因低報了其在2017、2018兩年的收入，遭控兩項違法繳稅的罪名；麥可共有四項指控，包括他在2015年低報收入，還有2016、2017與2018年都沒有申報稅表。

這三名艾塞維多家族成員，都曾在不同時間登記為伊州政府說客。

艾迪去年接受芝加哥論壇報訪問時表示，他曾受雇為前州眾議員布萊德利(John Bradley)擔任說客，每月薪資為5000元，布萊德利曾經是鬧出重大賄賂醜聞ComEd電力公司的說客之一，ComEd於去年夏天，向檢察官坦承，曾向年初退出伊州議長麥德根(Michael Madigan)行賄，而因此支付了高達兩億元罰款。