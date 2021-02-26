存現金掩蓋收入 前伊州眾議員父子3人逃稅遭起訴
擔任伊利諾州第二區州眾議員時期與華埠交流頻繁的前州眾議員艾迪.艾塞維多(Eddie Acevedo)，因任職期間多次試圖隱瞞收入逃避繳稅，24日由檢方提出起訴，他兩個兒子亞歷士(Alex Acevedo)、麥可(Michael Acevedo)也分別因低估收入報稅及未提交報稅申報單而被控罪。
艾塞維多家族與華埠有相當淵源，艾迪從1995年開始選上第二區州眾議員長達22年，在他宣布不再參選後，緊接著派出兒子亞歷士出馬爭取「子承父業」競選該席次，亞歷士憑藉其父親多年的人脈與影響力，以為可以順利拿下議員位子，但最終卻以500多票的些微差距，敗給初次參選的華裔馬靜儀，馬也因此成為州議會首位亞裔議員。
根據起訴的檢察官指出，針對艾迪提出的起訴罪刑共有六項，包括他試圖在銀行存入現金來掩飾其真正收入，檢方說，2017年艾迪的收入超過13萬，欠稅金額將近兩萬，但他卻透過會計師提交了稅務延期申報的申請，同時聲稱艾迪沒有積欠任何稅金；2018年他又沿用了該模式未提交稅表，檢方表示，其稅務違法行為還發生在其他年份。
亞歷士因低報了其在2017、2018兩年的收入，遭控兩項違法繳稅的罪名；麥可共有四項指控，包括他在2015年低報收入，還有2016、2017與2018年都沒有申報稅表。
這三名艾塞維多家族成員，都曾在不同時間登記為伊州政府說客。
艾迪去年接受芝加哥論壇報訪問時表示，他曾受雇為前州眾議員布萊德利(John Bradley)擔任說客，每月薪資為5000元，布萊德利曾經是鬧出重大賄賂醜聞ComEd電力公司的說客之一，ComEd於去年夏天，向檢察官坦承，曾向年初退出伊州議長麥德根(Michael Madigan)行賄，而因此支付了高達兩億元罰款。
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