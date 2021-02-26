全美最貪 聯邦撒網 芝加哥華埠多位民代紛紛中箭

黃思亦(右)與蘇禮仕(左)曾互動密切。(本報檔案照片)

伊利諾州萬年議長麥德根(Michael Madigan)因涉嫌貪腐而遭聯邦調查後，這位掌控伊州 政局逾20年的政壇大老，終於走下萬人朝拜的神壇，調查過程中，透過聯邦佈下的天羅地網，還因此拉下了芝加哥 市議會最有權力的區長柏克，而多名與華埠 關係良好的民意代表，也因相關案件紛紛中箭，伊州政壇的重重黑幕，再度佐證「全美最貪州」封號。

芝加哥伊利諾大學(UIC)日前公布的「伊州貪腐激增」報告指出，根據司法部數據，從1976到2019年間，伊利諾州北部主要包括芝加哥市的地區，以累計1770個聯邦貪腐案件總數，榮登全國貪腐之城榜首，而2019年至今，該州貪腐案件繼續激增，絲毫未見減少。

其中麥德根涉嫌鉅額貪腐案件最受矚目也牽扯最廣，儘管他仍未被控罪，已因此辭去議長職務，上周更宣布退休不再擔任議員。

要扳倒這位任職議員長達50年的「大人物」並不容易，漫長的調查期間，連華埠地產商黃思亦也因為一段意外錄音而列入麥德根罪刑證據。

黃思亦在2014年得知FBI已盯住他向銀行與客戶詐騙購屋款，為爭取減刑，他主動表示願意擔任臥底，協助調查25區區長蘇禮仕的種種可能犯罪事實，期間還意外錄下麥德根疑涉及貪腐的相關證據。

就在黃思亦揪出蘇禮仕後，蘇禮仕為換取調查單位取消對其辦公室搜查，點頭同意與檢調合作擔任臥底。

蘇禮仕在接下來的兩年，戴上監聽器材錄下與芝加哥議會大老區長柏克的對話，柏克後因涉嫌脅迫漢堡王連鎖餐廳東主聘用其律師事務所代理房產稅案件，否則不發給裝修許可，遭聯邦提控「企圖勒索罪」罪。

以電信詐欺罪(wire fraud)起訴的黃思亦已認罪，目前保釋在外等候宣判，而隨著檢方24日提控蘇禮仕的主要捐款人卡爾德羅(Roberto Caldero)，蘇禮仕未來幾周恐將難逃控罪命運。

其他涉嫌利用職權貪腐的民代，還有前伊州第二區州眾議員艾迪.艾塞維多(Eddie Acevedo)與兩名兒子，華人聚居橋港區的11區現任區長唐信，也因涉嫌向銀行詐欺貸款正接受調查。