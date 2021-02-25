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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

芝步道、500多個戶外遊戲區及泳池重開

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公園管理局表示，工作小組正積極清除湖畔步道的積雪，保障全面重開後的公眾使用安全。(公園管理局臉書)
芝加哥公園管理局表示，工作小組正積極清除湖畔步道的積雪，保障全面重開後的公眾使用安全。(公園管理局臉書)

芝加哥公園管理局宣布，密西根湖畔步道、500多個戶外遊戲區(playground)以及公園管理局旗下的所有室內游泳池，都將陸續重新對外開放，其中已經關閉長達11個月的游泳池各項活動，預計從3月8日起，有限度開放部分項目供民眾上網註冊。

公園管理局23日表示，即日起開放湖畔步道及延湖公園的各個停車場，工作小組也將積極清除積雪；接下來幾周，公園管理局也會將全市500多個戶外遊戲區上鎖的圍欄拆除，重新開放給民眾使用。

芝加哥市最受歡迎的湖畔步道及606步道是在去年3月26日關閉，但到6月時有條件重開，其中位於湖濱大道東側的公園，則一直關閉至今，延湖多數停車場也持續禁止使用，隨著該市疫情緩和，市長辦公室表示，即日起這些限制將全數取消。

公園管理局提醒，儘管這些地點都將重新開放，但公眾應該確實遵守防疫規定，戴口罩及保持社交距離。

游泳課程與項目將有限度開放，新一季公園管理局泳池項目註冊日為3月8日，詳細開放內容，可直接上網查詢，官網：www.chicagoparkdistric.com。

此外，公園管理局宣布，加菲爾德公園的溫室植物園(Garfield Park Conservatory)將從27日重開，入場免費，但想要前往者，需先上網預約，以便利控制入場人數，確保防疫安全，相關信息，可查詢：www.garfieldconservatory.org。

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