接種2劑疫苗者 26日起免受芝旅行令限制

26日起，已經施打完兩劑新冠疫苗者，將不需受到芝加哥旅行令的相關限制。(讀者提供)

芝加哥 市的7天平均確診率最近降到疫情 以來新低的3.1%，芝加哥衛生局宣布，從26日起鬆綁芝市的旅行隔離命令，其中已經完成兩劑新冠疫苗 接種的民眾，將不受從「橘州」進出要隔離10天或必須提出檢疫陰性證明的限制。

「橘州」是指過去七天的單日感染人數每10萬人中有超過15個確診新冠病毒，目前包括愛阿華州、肯塔基州等31州列為橘州，只要從這些地區到芝城的民眾，均需自行隔離10天，或持有72小時內的病毒檢驗陰性證明才能外出，但已完成兩劑新冠疫苗接種者不受此限。

隨著疫情出現緩解，芝市也將18州從「橘州」降為「黃州」，黃州是指每10萬人中低於15人確診的地區，列為黃州的包括威斯康辛、印第安納、夏威夷、北達科他、明尼蘇達、密西西比、德州、愛達荷、路易斯安納、內布拉斯加、馬里蘭、內華達、阿肯色、華盛頓、密西根、緬因、密蘇里、俄勒岡等州，還有波多黎各和華府，從這些地區到芝加哥的旅客，僅需戴口罩、保持距離即可。

儘管芝市府多次表示，違規者可能面臨罰款，但從去年7月至今，沒有人因此收到罰單。

伊利諾州從年初開始展開接種疫苗以來，新冠感染率有下降趨勢，到23日為止，新冠確診率為2.8%，為從去年7月以來的最低紀錄，而全州的住院人數降低到跟去年疫情緩和的夏天差不多， 感染新冠住院的現有1488人。

在此同時，伊州過去兩個月共收到聯邦配發的230萬劑疫苗，每天平均送出5萬5917劑疫苗，到23日為止，有4.6%的人口，相當於59萬1000人完成了兩劑疫苗施打。

至於上周暴風雪造成聯邦配送的疫苗速度放緩的情況，但芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，目前疫苗配送劑量已經恢復正常。