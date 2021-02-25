我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

接種2劑疫苗者 26日起免受芝旅行令限制

記者陳曼玲╱綜合報導
26日起，已經施打完兩劑新冠疫苗者，將不需受到芝加哥旅行令的相關限制。(讀者提供)
26日起，已經施打完兩劑新冠疫苗者，將不需受到芝加哥旅行令的相關限制。(讀者提供)

芝加哥市的7天平均確診率最近降到疫情以來新低的3.1%，芝加哥衛生局宣布，從26日起鬆綁芝市的旅行隔離命令，其中已經完成兩劑新冠疫苗接種的民眾，將不受從「橘州」進出要隔離10天或必須提出檢疫陰性證明的限制。

「橘州」是指過去七天的單日感染人數每10萬人中有超過15個確診新冠病毒，目前包括愛阿華州、肯塔基州等31州列為橘州，只要從這些地區到芝城的民眾，均需自行隔離10天，或持有72小時內的病毒檢驗陰性證明才能外出，但已完成兩劑新冠疫苗接種者不受此限。

隨著疫情出現緩解，芝市也將18州從「橘州」降為「黃州」，黃州是指每10萬人中低於15人確診的地區，列為黃州的包括威斯康辛、印第安納、夏威夷、北達科他、明尼蘇達、密西西比、德州、愛達荷、路易斯安納、內布拉斯加、馬里蘭、內華達、阿肯色、華盛頓、密西根、緬因、密蘇里、俄勒岡等州，還有波多黎各和華府，從這些地區到芝加哥的旅客，僅需戴口罩、保持距離即可。

儘管芝市府多次表示，違規者可能面臨罰款，但從去年7月至今，沒有人因此收到罰單。

伊利諾州從年初開始展開接種疫苗以來，新冠感染率有下降趨勢，到23日為止，新冠確診率為2.8%，為從去年7月以來的最低紀錄，而全州的住院人數降低到跟去年疫情緩和的夏天差不多， 感染新冠住院的現有1488人。

在此同時，伊州過去兩個月共收到聯邦配發的230萬劑疫苗，每天平均送出5萬5917劑疫苗，到23日為止，有4.6%的人口，相當於59萬1000人完成了兩劑疫苗施打。

至於上周暴風雪造成聯邦配送的疫苗速度放緩的情況，但芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，目前疫苗配送劑量已經恢復正常。

疫苗 芝加哥 疫情

上一則

州長：50歲以上、教師等 下月打疫苗

延伸閱讀

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？
總統顧問自爆偷打走私中國疫苗 菲律賓衛生部要查

總統顧問自爆偷打走私中國疫苗 菲律賓衛生部要查
COVAX首批疫苗 去了這個非洲國家

COVAX首批疫苗 去了這個非洲國家
最快下月 紐約市將上門接種嬌生疫苗

最快下月 紐約市將上門接種嬌生疫苗
黑白集／神胎妖言VS.疫苗謊言 誰在無中生有

黑白集／神胎妖言VS.疫苗謊言 誰在無中生有

民團嗆楊志良簽協定害台買不到BNT疫苗 楊：去他Ｘ的蛋

民團嗆楊志良簽協定害台買不到BNT疫苗 楊：去他Ｘ的蛋

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件