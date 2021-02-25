華裔法官最新裁決 餐館「疫」外損失 保險理賠有望

Valley Lodge Tavern餐館因防疫措施而導致營業額大幅滑落。(餐館臉書)

新冠疫情 對餐飲業帶來巨大衝擊，而多州餐館因此向保險 公司申請「營業中斷」(business interruption insurance)賠償，都因法院偏向保險公司而告失敗，不過，芝加哥 聯邦法庭的華裔法官張宜民(Edmond Chang)日前駁回社會保險公司(Society Insurance)要求撤銷所有餐廳理賠訴訟的動議，這也意味著因疫情被迫關閉或營業額遽減的餐廳業者狀告保險公司索求理賠案件，出現新的契機。

全美至少有數百件餐飲業因疫情損失向保險公司申請理賠的案件都遭否決，根據賓州大學法學院的追蹤紀錄，超過八成的商家營業因疫情中斷而向保險公司索賠的案件，最終都告失敗。

去年8月，所有涉及社會保險公司的跨區案件，整併由法官張宜民負責，他選擇了其中三個具有代表性的案件：Valley Lodge Tavern、Chicago's Big Onion Tavern以及威州的Rising Dough來代表相關訴訟，他於22日駁回了社會保險要求撤銷相關訴訟的動議，這項裁決等於將允許所有的相關訴訟將可進入法院審理。

社會保險對此表示非常失望，該公司表示，「這是一個初步裁決，社會保險將在訴訟中積極捍衛自身利益。」

這些訴訟案件的核心問題，在於是否新冠病毒導致政府採取強制關閉商家的作法，是否符合「營業中斷」的索賠標準，通常這種保險適用於火災或其他自然災害而造成的財產損失。

張宜民在其裁決書中表示，一個合理的陪審團，將可針對餐廳顧客容量上限，以及企業無法充分利用其財產而造成的直接損失，做出是否應涵蓋在保險公司理賠政策的決定。

包括著名的Billy Goat Tavern、Purgle Pig、Lettuce Entertain You以及其他數十家餐館，都對社會保險提出了疫情期營業中斷的賠償申請，在看到其他州的法院對類似案例裁決，大都偏向保險公司時，業界一度對訴訟不表樂觀，隨著芝加哥的最新發展，則紛紛轉憂為喜。

在Glenview與Wilmett經營Valley Lodge Tavern餐館的東主史塔沃羅(Bill Stavrou)說，「我們非常欣慰我們的訴訟案件可以推進到法庭，讓大家可以聽到我們的心聲，同時獲得陪審團審判的機會。」

社會保險公司總部位於威斯康辛州，這家提供的餐館保險，十分受到中西部餐飲業的歡迎，目前有數十家餐館都對該保險公司提出理賠申請。