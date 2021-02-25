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芝加哥美洲華裔博物館網上慶新春免費節目傳統與創意並重好評如潮

本報芝加哥訊
梁嘉駒以竹簫演奏「喜洋洋」。
梁嘉駒以竹簫演奏「喜洋洋」。

舊歲已過新年到！芝加哥美洲華裔博物館（CAMOC）二月十七日傍晚在YouTube平台舉行網上「新春慶典」活動，報名人數二百多人。當晚節目多彩多姿，有醒獅、中樂、舞蹈、書法、剪紙、烹飪示範及有關新春傳統的介紹等，表演人員中雖無閃爍明星，但貴在皆來自本地華人社區，冀為華人與其他族裔提供一場娛樂與教育並重的活動。

新春慶典下午六時十五分開播，美洲華裔博物館館長劉振斌表示，博物館多年來一向舉行現場新春慶祝活動，但由於今年發生新冠疫情，博物館決定將此活動以及其他許多活動都放在虛擬平台上，以便大家可以安全地參與其中。他指出，這項活動免費供所有人觀看，但仍需要大家支持及捐助。他接著介紹同場出席的華埠博物館基金會的董事會成員及附屬委員會成員。

華博會各董事與劉振斌以廣東話、國語及英語向大家拜年後，梁柏昌（P.C. Leung）師傅的醒獅也在鑼鼓銅鈸聲中起舞，然後祝大家「萬事如意」。前會長梅素蘭及館長劉振斌以深入淺出的手法講解農曆新年的一些傳統。緊接而來的，是多個精彩節目，有梁嘉駒（Kerry Leung）以中樂演奏「喜洋洋」、「平湖秋月」及「二月里來」，雙胞胎姐妹演譯「飛天」及「反彈琵琶」等惇煌舞，華博會附屬委員會成員的趣味新春烹飪示範，特別吸引眼球的由可愛松鼠狗「納維」扮唱的「恭喜恭喜」，以及由Lucy P. Liu演示剪紙「福」字等。

劉振斌最後表示，由於疫情關係，中國城今年的農曆新年巡遊取消，只能去年博物館以花車參加巡遊的視頻跟大家分享，聊勝於無。

美洲華裔博物館的使命是通過展覽，教育和研究來促進中西部華裔美國人的文化和歷史。博物館除了向公眾開放臨時及永久的展覽外，還經常舉辦與中國移民及文化有關的活動。查詢電話（312）949-1000，電郵[email protected]，主頁www.ccamuseum.org，地址則為南華埠廿三大街西，238號，聖德力小學對面。

梁嘉駒以二胡演奏「平湖秋月」。
梁嘉駒以二胡演奏「平湖秋月」。
華埠博物館基金會董事會成員暨館長劉振斌以兩文三語向大家拜年。
華埠博物館基金會董事會成員暨館長劉振斌以兩文三語向大家拜年。
Lucy P. Liu演示剪紙「福」字。
Lucy P. Liu演示剪紙「福」字。
雙胞胎姐妹表演「飛天」惇煌舞。
雙胞胎姐妹表演「飛天」惇煌舞。
梁柏昌的醒獅表演。
梁柏昌的醒獅表演。
華埠博物館基金會附屬委員會成員向大家拜年。
華埠博物館基金會附屬委員會成員向大家拜年。

博物館 華裔 華埠

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