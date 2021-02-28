牛賀歲福慧來 雲端相聚祝平安

芝加哥青年分團用中英雙語線上同步教學如何線上祈福，參訪佛光山北美洲各道場，雲端走春。

芝加哥 佛光山於2月14日新春雲端 團拜，共賀新年，互道吉祥。在這個特殊的春節，芝加哥佛光山特別採用高科技雲端聚首。不僅可以聆聽到佛光山星雲大師與宗長心保和尚向全球佛光人的新春勉勵；更能夠超越時空，足不出戶、打開螢幕，便可參訪佛光山北美洲各道場，同沾法喜，共享法樂。

星雲大師祝福大眾：新年要有新氣象，一切重新開始，所謂明天更好。每逢春節過年，人們都說恭喜發財發財，我們健康、平安、歡喜、有人緣，可以說就是我們的財富；我們有智慧、有慈悲、有佛法，都是我們的財富。人間佛教，對整個的社會，對廣大的群衆：給大家服務、給大家信心、給大家的希望。相互勉勵，彼此祝福。春節祝大家發財，平安幸福。

「花開四季，耕耘心田」佛光山宗長心保和尚以星雲大師今年的新春法語來勉勵我們：精進勤於耕耘心田，四季常栽智慧之花。我們的内心也稱作心田，要用增上的願力來開發，要出離的願力來耕耘，要用菩提的願力來播種。願意耕耘心田的人，才能奮發向上，才能花開四季，才能六時吉祥、身心自在。

芝加哥佛光山住持覺麟法師表示：走春、團拜正是與大眾結緣，雖然我們看到的只有數分鐘的短片，卻凝聚著全體佛光人與義工菩薩們夜以繼日的辛苦結晶。禪宗裡有著名的《十牛圖》，圖中的牧童從最初的尋牛、探跡，到見牛、得牛；而大家也都是在「牧牛」，以做好事，說好話來耕耘自己的一片心田。

芝加哥佛光山、芝加哥佛光協會專門為大家錄製了中、粵、英三語的新春拜年祝福視頻，更將佛堂喜氣洋洋的新春佈置，通過網絡全方位地呈現給大家。使心繫佛堂卻無法親自前來禮佛拜年的佛光人，都能夠點亮智慧心燈，帶來平安吉祥。

新科技，新玩法。「2021北美佛光山新年活動」網站（www.fgsna.org），全球首次線上祈願祝禱於除夕夜全面啟動，開通48小時即有上萬人次瀏覽。在線參訪佛光山在北美洲的近30座寺院道場，雲端走春，探索大千世界。伴隨著心定和尚唱誦的〈佛祖保佑〉的梵音妙樂，民眾可在每一座道場的大雄寶殿內，佛前上香、獻燈祈福、叩鐘許願，更能抽取新年法語，啟發智慧。在本次雲端團拜上，芝加哥青年分團貼心地用中英雙語線上同步教學如何線上祈福，使能男女老少都能在網絡上暢通無礙，參訪十方。

芝加哥協會會長周邁平發願要播撒美好的種子，也祝願所有人都可以從佛法中獲得心靈的寧靜喜悅。汪良峰顧問也以牛的精進性格，勉勵大家在2021年努力用功。督導黃于紋由於疫情 的阻擋，曾數月無法親自到道場；當她看到佛堂的現場轉播，還是如此的親切、溫馨。副會長王克英伉儷偕三位子女，感謝法師們的引導與鼓勵，才能夠持之以恆，精進不懈。英文分會副會長Steve Haverkos在牛年，也願像牛一樣勤奮耕耘，感受法喜智慧。

祝福、法語、福圓茶，平安吉祥到你家。芝加哥佛光山住持覺麟法師表示：新春人們都喜歡祝福大家恭喜發財，而佛教中講求七聖財。道場為大家準備的新春紅包中，特別放入了星雲大師法語，代表七聖財中的智慧之財；並奉上一杯福圓茶，祝願大家福慧圓滿。小朋友們則收到金牛折紙，期待新年能夠牛氣沖天，鴻運當頭。

目前，伊利諾伊州已經開放至第四階段（可提供五十人內聚會），芝加哥佛光山為信徒大眾的健康安全著想，現僅開放提前預約參訪。將於本月21日啟建光明燈上燈法會，歡迎大家報名線上參加，祝願大家在新的一年，增福增慧，平安吉祥 (人間社記者 劉佳 供稿)。