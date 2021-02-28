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存款到福興，利息更好！ 福興銀行繼續幫助華裔小企業申請“PPP”

本報芝加哥訊
存款到福興，利息更好！福興銀行將竭誠為您提供任何存款需求服務。
存款到福興，利息更好！福興銀行將竭誠為您提供任何存款需求服務。

福興銀行于1998年在南唐人街（如今的芝加哥中國城）成立分行，進一步擴大華人社區的服務規模。在不斷成長壯大后，福興銀行為更好服務郊區華人社區，於2000年開始“西進戰略”，於2003年在西郊（Stone Park,IL）建成福興銀行總部，2004年設立西郊（Bellwood）辦事處。在這段期間，福興銀行立足於華人社區，并將業務擴展到芝加哥地區其他亞裔社區，開始拓展主流社會的商機。為了更好的服務華人社區，在疫情之年，福興銀行再次逆勢而上，於中國城分行增設貸款部（地址：217 W Cermak，223 W Cermak），和位于5069 N Broadway的北華埠貸款部一起為華人工商業主提供金融支持，共克時艱。福興銀行疫情期間幫助眾多家華裔小企業成功申請到聯邦政府的“救命錢”（PPP）貸款。

2021年，福興銀行將繼續為客戶所遇到的困難付出努力，除繼續幫助華裔小企業商家成功申請到聯邦政府的（PPP）貸款外，更幫助我們多元化的社區恢復正常。 目前，社區商業逐漸開放，福興銀行的業務也特別提供了一些方便的客戶服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時，7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。存款到福興，利息更好！福興銀行將竭誠為您提供任何存款需求服務。

福興銀行商業帳戶還有更多的優惠：半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳，第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠，節約成本可達35%，并提供免費終端機，免費紙帶，無合同終止罰金。請提供現有刷卡機帳單，找您最近的銀行查詢。福興銀行有五家分行專員為您提供最優質服務，如有任何建議和要求，請致電：福興銀行南中國城首席執行官 Wentao Lin，Office: (773)-850-3120 | Email: [email protected]

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