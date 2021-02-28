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香港超市新春舞獅拜年 財神爺派發紅包，感謝賓客支持！

本報芝加哥訊
香港超市新春舞獅拜年。
香港超市新春舞獅拜年。

香港超市于新春大年初十舉行舞獅拜年活動恭賀新春。特邀伍胥山醒獅團和香港超市自己組建的港超醒獅隊共四頭瑞獅在包括位于（2425 S. Wallace st. ）的南華埠的香港超市總部，和（1835 S. Canal St,）的香港超市Canal街分店舉行慶祝中國農歷新年舞獅拜年活動，與前來超市購物的顧客同樂，期間還有醒獅采青，財神爺向顧客派發紅包等，感謝賓客支持！場面十分熱鬧喜慶！

百佳香港超市集團董事長陳健明（Gary Chen）夫婦當天也在現場，穿上龍袍服的 Gary，除了親自上陣舞獅外，夫婦倆還向顧客和員工派發新年紅包，感謝大家的支持以及感謝香港超市員工的辛勤工作，鼓勵大家在新的一年繼續同心同德，為大眾提供更多元的超市服務。今年的新春舞獅拜年活動，董事長夫婦還在車場內燃放超長鞭炮，為整場舞獅活動增添喜慶的氛圍。

百佳香港超市集團（Park To Shop）成立於2007年在俄亥俄州，由美中地區知名華商陳健明先生（Gary Chen）成功經營十多年以來，已成為美國中西部地區規模最大的華人超市企業。 董事長陳健明歡迎大家光臨旗下超市，包括芝加哥地區的香港超市中國城總店、香港超市18街分店、中國城百佳超市、北華埠香港超市、西郊香港超市（太古廣場旗艦店），以及即將開業的西郊 Westmont 連鎖店等六家，他們也將以品質好貨，高效服務為大家帶來更多的實惠和便利！

香港 中國 華埠

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