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中國城舞龍舞獅賀新年 8頭獅子齊上陣祈求華埠商家生意興隆！

本報芝加哥訊
中國城舞龍舞獅賀新年，主流政要，社區領袖和各界嘉賓來到中國志向大家拜年！
中國城舞龍舞獅賀新年，主流政要，社區領袖和各界嘉賓來到中國志向大家拜年！

由芝城華埠社區基金會，芝加哥華埠特別活動委員會聯合主辦的慶祝中國農歷新年活動于大年初十當天中午在芝加哥中國城華埠廣場隆重舉行。來自華龍體育社，伍家國術會、洪青體育社、余氏醒獅體育社的舞龍舞獅隊伍應邀齊聚在華埠廣場大型油畫前，為中國城居民和游客帶來了新春喜慶的舞龍舞獅表演，活動現場鑼鼓喧天，8頭獅子齊上陣祈求華埠商家生意興隆！活動吸引了眾多游客及本地民眾駐足觀看，節日的喜慶氣氛十分濃厚！

當天活動包括伊州聯邦國會議員丹尼戴維斯（Danny K. Davis），芝加哥第25區區長盧漢士（Byron Sigcho-Lopez），芝城華商會會長Patrick McShane，華聯會主席鄭徵，福建商會會長鄭時坦，華埠治安基金會主席黃暉，華埠廣場商聯主席馬森柱，華埠特別活動委員會創始人李雙振、Anita Lau、Michael Hon等主流政要，社區領袖和各界嘉賓來到現場并分別致詞，除向大家拜年，更恭祝大家新春愉快，身體健康，家庭幸福！出席活動的嘉賓還向獅子喂紅包，場面熱鬧。當天的舞龍舞獅活動一直到下午，洪青體育社的醒獅沿街為有將生菜和大吉利市放在門前多家商鋪舞獅，祈福新年生意興隆。

華埠 中國 芝加哥

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