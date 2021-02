全球首個全民用太空飛行任務 Inspiration4 任命第二位機組人員St. Jude Children’s Research Hospital兒童研究及治療醫院的醫師助理兼兒科癌症幸存者 Hayley Arceneaux代表此次具有曆史意義的飛行中的“希望”剩余兩個席位在2月28日前仍向公眾開放

兒童研究及治療醫院的醫師助理兼兒科癌症幸存者 Hayley Arceneaux。

曼菲斯(2021 年 2 月 22 日)訊—全球首個全民用太空 飛行任務 Inspiration4 已揭曉第二位名機組人員,就是來自田納西州曼菲斯市的 Hayley Arceneaux。今年29歲的Arceneaux是 St. Jude Children’s Research Hospital® 兒童研究及治療醫院的一名醫師助理;她小時候曾在 St. Jude接受過骨癌的治療。現在Arceneaux將加入由Jared Isaacman所指揮的Inspirtion4飛行任務。她將坐上代表著“希望”的任務席位。

“能夠加入Inspiration4機組對我來說是無上的榮耀。這個席位代表著希望,就像St. Jude所賦予我且繼續給予像我一樣,透過步入St. Jude 的大門從而找到希望的全球其他家庭,」Arceneaux 說道。「在我10歲的時候,是St. Jude給予了我成長的機會。現在我正在實現於研究醫院工作和全球旅行的夢想。能夠加入此任務,我非常高興和榮幸。本次任務不僅能夠為St. Jude挽救生命的工作籌集重要資金,還能為此任務介紹新的支持者并向癌症 幸存者顯示出一切皆有可能的決心。”

今年38歲的Isaacman,是Shift4 Payments[NYSE: FOUR] 的創始人兼執行長,同時也是一名卓越的駕駛員;他將Inspiration4四個席位中的兩席捐獻給了St. Jude,其中一席由Arceneaux 獲得。名為 Inspiration4 的任務確認了四名機組人員的使命,即傳遞人道主義的可能性消息并激發人們對 St. Jude 的支援,衕時代表領導力、希望、慷慨和繁榮四個核心支柱。

“Inspiration4任務的核心在於招納一隊獨特且多元化的機組人員,通過他們的個人故事和價值激勵著全球各地所有人,”Isaacman表示。 “我在任務籌備的最初階段曾接觸過Hayley,她代表了我們團隊所需要的一切特質——對周圍的世界充滿興趣、致力於照護他人,并且對所有人的美好未來充滿希望。她已經鼓舞了我,我相信其他人也會在此任務過程中認識她的衕時受到她的鼓舞。”

Isaacman 承諾向St. Jude捐贈1 億美元 ,并邀請所有人與他一起支持St. Jude數十億美元的擴展計划,以加快研究進展,拯救世界各地更多的兒童。籌款活動將持續進行,直至今年年底飛行任務發射。

“我個人非常有幸地看到 Hayley健康成長并實現自己的夢想。作為一個病患,一名ALSAC(美國黎巴嫩敘利亞聯合慈善機搆)的實習生,及后在St. Jude 兒科腫瘤教育計划工作,她一直是一顆閃亮的新星,”St. Jude籌資及宣傳組織ALSAC的總裁兼執行長Richard C. Shadyac Jr.說到。“St. Jude從一開始就一直處於創新和包容的最前沿,引領著針對全球病情最嚴重的部分兒童的癌症研究、護理和治療,無論這些兒童的種族、民族、信仰或家庭支付能力為何。因此像Hayley 這樣的兒童能夠擁有丰富而健康,且有時令人驚嘆的人生。透過這次任務,她將成為優秀的大使并且激勵全球各地的倖存者。”

本次飛行任務計划將在今年第四季度進行。 Arceneaux、Isaacman 和Inspiration4機組人員將在獵鷹9 號(Falcon 9)運載火箭和龍飛船(Dragon)上接受由SpaceX 提供的商業飛行員培訓,其中特別注重軌道力學,以及在微重力、零重力和其他壓力測試形式下操作。他們將接受緊急准備培訓、太空服和太空船進出練習,以及部分和全任務模擬。本次任務將在NASA(美國國家航空航天局)位於佛羅里達的肯尼迪太空中心(Kennedy Space Center)的著名綜合發射設施39A發射,SpaceX的飛行任務控制中心將對飛船每90分鐘沿定制的飛行路徑繞地球軌道飛行的每一步進行仔細監控。在為期多天的旅程結束后,龍飛船將重新進入地球大氣層,并在佛羅里達海岸軟水著陸。

截至2月28日,代表慷慨和繁榮的剩余兩個席位仍向公眾開放,詳情可見該任務的網站Inspiration4.com。代表慷慨的機組人員席位會由報名參加探索太空之旅民眾的其中一位所獲得。代表繁榮的機組人員席位可由任何使用全Shift4Shop電子商務平台,提交創意想法的企業家所獲得,最終獲勝者將被卓有聲望的評判小組選出。Shift4Shop平台是專門為企業家們打造和發展成功的電子商務業務而設計的。

要了解更多有關 Inspiration4、如何支持和可能參加這次具有曆史意義的太空之旅以及晉級的具體條件,請造訪 www.Inspiration4.com,并在社交媒體Twitter (@inspiration4x)、Facebook (@inspiration4mission)、Instagram (@inspiration4) 和 YouTube (@Inspiration4) 上關注本次飛行任務,以獲取有關飛行任務培訓和准備工作的最新消息。有興趣了解如何報名取得剩余兩席位置中的一席的人士應造訪 Inspiration4.com 并查看適用於晉級的官方規則。

Photo caption: Hayley Arceneaux, physician assistant at St. Jude Children’s Research Hospital and pediatric cancer survivor, to fill Hope seat on historic Inspiration4 flight. (Photo: St. Jude Children’s Research Hospital)

關於St. Jude Children's Research Hospital

St. Jude Children’s Research Hospital 兒童研究及治療醫院正在引領世界理解、治療和戰勝兒童癌症和其他致命疾病的方式。它的目標很明確:Finding cures.Saving children®(尋找治療方法,拯救孩子)。它是唯一一家獲得國家癌症研究所指定的專門治療兒童的綜合癌症中心。自醫院在 50 多年前創辦以來,St. Jude 發明的治療方法已經將兒童癌症的總生存率從20%提高到了80%以上。直到終結兒童因癌症而死亡之前,St. Jude 都將永不停歇。St. Jude 免費分享它所取得的發現,它挽救的每個孩子都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來挽救更多的孩子。病患家庭無需向 St. Jude 支付治療、出行、住房或食物等費用——因為病患家庭最需要擔心的是如何幫助自己的孩子活下去。通過訪問 stjude.org、在 Facebook上點贊 St.Jude、在 Twitter、Instagram和TikTok上關注St. Jude,以及訂閱其YouTube頻道來參加 St. Jude的飛行任務。

關於Shift4 Payments

Shift4 Payments (NYSE: FOUR) 是集成支付處理和技朮解決方案的領先提供商,提供完整的全渠道生態系統,不只是支付,還包括提供廣泛的商業支持服務。該公司的技朮幫助為眾多行業的 350 多家軟件提供商提供支持,這些行業包括酒店、零售、餐飲、電子商務、住宿、游戲等。新推出的 Shift4Shop 平台提供了全面的電子商務體驗,其中包括強大的網站生成器、產品和訂單管理、客戶營銷工具等。該公司擁有 7000 多個銷售合作伙伴,2019 年為 20 多萬家企業安全處理了超過 2000 億美元的支付金額。如需了解更多信息,請訪問 shift4.com。