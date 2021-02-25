美中餐飲業聯合會舉辦元宵云端晚會發布會“辭舊迎新感恩有你”2月26日（周五）八點不見不散

25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)致詞

“辭舊迎新感恩有你”2月26日（周五）不見不散

本報芝加哥 訊

美中餐飲業聯合會(US-China Restaurant Alliance)日前在芝加哥南華埠顧大姐串串香召開新聞發布會。向大家宣布該會主辦的“辭舊迎新感恩有您”元宵云端晚會將于2月26日（星期五）新春元宵之夜舉行。美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、理事長陳明鋒、副主席黄先维，英文秘書鄭婷婷、常務理事代表赵奇，馮健熙，理事代表曹江峰等出席活動。25區區長盧漢士( Byron Sigcho-Lopez)、盧玲玲伉儷、華聯會主席鄭征、與伊州餐飲協會主席 Sam Sanchez 等貴賓也應邀出席（由於疫情 原因，發布會受邀人數設限）。

發布會由美中餐飲業聯合會副主席黄先维主持。聯合會主席胡曉軍首先致詞歡迎各界的出席，向大家宣布美中餐飲業聯合會將于2月26日芝加哥時間晚間8時正舉辦的“辭舊迎新感恩有您“雲端 元宵晚會。并透過媒體盛邀大家屆時參與觀看這場屬于我們全球中餐人自己的首次云端新年晚會。胡曉軍聲稱，晚會邀請到眾多明星藝術家包括鋼琴家郎朗，閻維文，王宏偉，於魁智，李勝素，郝云，張立國，周旋，胡文閣，榭霖，袁明清，烏蘭圖雅，張旭，呂薇，張華敏，李艷秋，劉純燕，陳曦等參與共襄盛舉，這絕對是一場精彩絕倫的藝術盛宴。元宵晚會還有豐富的幸運抽獎環節，凡參與者都有機會獲得大獎。

華聯會主席鄭征接著致詞對美中餐飲業聯合會在抗疫期間，包括倡導“我愛唐人街”行動，捐贈食物、口罩、手套、消毒液等物資給警衛人員、消防隊、教師以及社區的耆老們，善心義舉及無私的奉獻精神值得敬佩！鄭征更祈願疫情和緩之後，芝市唐人街乃至全球各地的餐飲業也逐步復甦，恢復生機。25區區長盧漢士表示餐飲業是唐人街的經濟命脈，餐館生意興旺、唐人街居民就能安居樂業。他聲稱以身為唐人街的區長為榮，也將一如既往的支持、協助唐人街的發展，同時表示非常期待著2月26日晚上的雲端元宵節晚會。Sam Sanchez也表示新冠肺炎打擊全球的經濟，餐飲業首當其沖，他有信心在今年開始，社會經濟就會漸漸的再次興旺。美中餐飲業聯合會理事長陳明鋒最后致詞感謝各界的支持。

“辭舊迎新感恩有您”2021年雲端元宵晚會在2月26日美中時間晚上8時正式舉行，（7:30pm开始全球大拜年）Zoom ID 619-888-6512， Passcode：2021226.美中餐飲業聯合會（ Us-China Restaurant Alliance- UCRA, 网站：www.u-cra.com,邮箱：[email protected]），是集一般行業協會、商會和學術研究機構三位一體的非牟利非政治組織，它将与餐餐飲業相關鏈的各行業緊密聯合，涵蓋了中美兩國的餐廳、酒吧、地產、媒體、稅務、會計、保險、設計、裝修、法律、食品淨出口、旅遊、烹飪學校及研發機構等。總部總部設於芝加哥。宗旨以食為媒、繁榮中餐、以食會友、增進友誼。有關2月26日（周五）的“辭舊迎新感恩有你”元宵云端晚會，可直接点击链接：https://us02web.zoom.us/j/6198886512?pwd=d1B1MzBGV0VvS1ZlKzd0Wmp4UXg3Zz09上线观看。