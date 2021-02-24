不須檢疫 「舒適型露營」掀熱潮 沒提供網路也爆滿

「舒適型露營」小木屋沒有浴室、床鋪、小廚房等便利設施。(Getaway Barber Creek官網)

新冠疫情 已經迫使民眾居家時間大增，趁著疫情出現和緩之際，越來越多人都想出遊透氣，然而住旅館 人擠人、搭飛機需檢疫等憂慮，還是會讓不少民眾因而止步，坊間以「舒適型露營」(glamping)代替旅行的熱潮應運而生，且日益受到歡迎。

「舒適型露營」一詞結合了魅力(glamorous)和露營(camping)兩字，意思是既可在大自然中露營放鬆身心，又能在享受室內現代化設施的舒適。

看好「舒適型露營」的市場潛力，位在密西根州 的Grand Junction地區，從芝加哥開車約兩個多小時的Getaway Barber Creek，共有41間獨棟小木屋，附近森林和小湖環繞，在疫情期大受歡迎，預約爆滿。

Getaway Barber Creek由Getaway公司設立，總裁史塔夫(Jon Staff)說，民眾到小屋中可以暫時遠離日常生活壓力，因此小木屋沒有無線網路，但有浴室、床鋪、小廚房等便利設施，每戶門外還有營火，該木屋去年的入住率近100%。

「舒適型露營」正流行。(Getaway Barber Creek官網)

全球都有據點的Glamping Hub公司在伊利諾州也設有舒適型露營據點，發言人葛雷夫頓(Olivia Grafton)說，去年該公司的小屋、樹屋和圓頂小屋(yurt)的預約數增加了250%。

位於伊州西北邊的Galena 市的Hawk Valley Retreat & Cottages也提供這類服務，東主沃許(John Walch)說，該公司去年6月重新開放後，客流穩定。