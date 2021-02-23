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舞獅舞龍鑼鼓喧天 芝城華埠人氣旺旺迎春

特派員黃惠玲/芝加哥報導
舞獅迎牛年，華埠人氣旺。(警官Penny Szeto提供)
舞獅迎牛年，華埠人氣旺。(警官Penny Szeto提供)

儘管受到新冠疫情影響，每年熱鬧登場的華埠春節大遊行停辦，但由芝城華埠社區基金會，芝加哥華埠特別活動委員會聯手打造的「舞龍舞獅賀新春」，成功在剛結束的周末為華埠帶來旺盛人氣，街頭巷尾也洋溢濃濃年味。

這場新年活動，由主辦單位安排了包括伍家國術會、洪青體育社、余氏醒獅體育社的八隻舞獅以及一條巨龍齊聚華埠廣場，並陸續前往華埠地區的商家表演醒獅儀式，藉此為商戶帶來好運。

活動在華埠廣場壁畫前集合，在鑼鼓喧天聲中舉行了開幕儀式，包括伊利諾州國會眾議員戴維斯(Danny K. Davis)、芝加哥25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)、芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)、大芝加哥華聯會主席鄭征、福建商會會長鄭時坦、華埠治安基金會負責人黃暉及華埠特別活動委員會的李雙振等人，都到場向大家拜年。

熱鬧演出吸引了數百名華洋遊客圍觀，滿滿的人潮也為疫情期客流稀少的華埠，帶來難得的暢旺氣氛。

舞獅隊之後並前往永活街的老華埠區，沿街商戶為了迎接好運獅到來，紛紛將象徵吉利的生菜、橘子等放在門口，遊客們也紛紛拿出手機搶拍熱鬧年節傳統。

舞獅迎牛年，華埠人氣旺。(警官Penny Szeto提供)
舞獅迎牛年，華埠人氣旺。(警官Penny Szeto提供)

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