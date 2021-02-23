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房市「疫」外熱絡 芝加哥房仲業新兵年增43%

記者陳曼玲/綜合報導
疫情期間，加入房屋仲介行業的人數增加。(pixabay)
疫情期間，加入房屋仲介行業的人數增加。(pixabay)

新冠疫情衝擊多項產業造成員工停薪或失業，但房地產仲介公司卻在這場大流行中幾乎「免疫」，尤其疫情期間芝加哥房市熱絡，新考上房仲執照的人數比疫情前更多，2000年於芝加哥創立的@properties房地產公司，目前是芝市最大的獨立房仲公司，創辦人王泰德(Thad Wong)說，自去年3月疫情爆發至今，該公司聘雇了近500名新房仲，其中有33%的人是房仲業新手。

根據芝加哥房仲協會(Chicago Association of Realtors)資料顯示，去年房仲會員總人數比前年增加了14.4%，新增房仲人數更比2019年高出43%，參加協會的仲介執照課程的人數，去年下半年也比2019年同期高出64%。

伊州部分雖有增加，但不如芝加哥市明顯，據伊州金融與專業規範廳(Department of Financial and Professional Regulation)統計，該州的房仲人數去年比前年稍增加1.5%。

全美房地產協會(National Association of Realtors)數據指出，全美去年房仲人數提高了4%，共有145萬8661名仲介，而30年代經濟大蕭條期間約有35萬7908名房仲，接著直到2018年才恢復到2006年時的規模，18年至今房仲人數穩定成長，每年增加約3%到4%。

王泰德說，房市熱絡為有經驗的房仲帶來更多銷售機會，但他並不建議一般人因疫情而轉行做房仲，他分析，要成為成功的房仲仍需要技巧，而且隨著買家期望提高，房仲新手所面臨的競爭難度相對增加。

創辦Live Here Rental Group的亞娜菲(Carolyn Anavi)說，房仲業進入門檻低，只要有高中文憑、通過考試取得執照，就可以開始工作，她說，房仲要有企業家精神，喜歡彈性的工作時間，她覺得只要努力就有回報，尤其在疫情期能彈性在家工作的特性，對於家有小孩的父母很具吸引力。

疫情 芝加哥 房地產

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