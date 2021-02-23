六旗樂園下月重新開放 大舉招聘4000人 時薪11元

位於Gurnee的六旗樂園將在4月24日重新對外開放。(六旗臉書)

隨著新冠疫情逐漸出現緩和跡象，距離芝加哥 市車程約一小時的六旗樂園(Six Flags)宣布，即日起將招聘4000名員工，積極準備在4月24日重新對外開放。

位於葛尼市(Gurnee)的六旗樂園將率先於4月底重新對外開放，另外兩家同屬六旗集團的「芝加哥颶風 港」(Hurricane Harbor Chicago)以及「洛克福德颶風港」(Hurricane Harbor Rockford)則將在5月29日開放。

六旗發言人克普爾(Caitlin Kepple)說，樂園重開計畫包括執行保持社交距離、篩檢、消毒清潔、新的各種標示、培訓員工，以及提供員工足夠的防疫 用品；對訪客方面，每位進入樂園者必須先通過體溫測量，且必須在入園前14天身體健康，所有訪客只要年滿兩歲者，必須戴口罩才能進入。

想要前往的遊客，必須先上網購買選定日期的門票，同時完成健康檢查表的線上填寫，六旗指出，先購票再入場主要希望藉此控制入園人數，同時也可事先安排遊客入場時間，避免大批人群聚集不利防疫。

重新開放後園內的各項遊樂設施，也會採取保留空座以強化防疫的措施，園內還會增加許多乾洗手消毒站。

六旗這次預備招募4000人加入重開工作陣容，每小時最低時薪為11元；有意應徵者，將全部透過網路口試，確定雇用後，會給予系列的雲端培訓課程。