伊州失業率 年收低於4萬最高 超過7.5萬則僅2%

伊利諾州剛剛走過有史以來就業市場最糟糕的一年，然而各行業正在努力振興，走出新冠疫情 陰霾時，一項新的研究發現，低收入 的伊州 居民失業情況以及重新就業的難度，都比其他族群更悽慘；而疫情持續，上述現象毫無改善，其中年收低於四萬元的伊州州民，失業率竟比年收超過7.5萬者高出將近11倍。

智庫伊利諾州政策(Illinois Policy)發布了上述研究報告，依據人口調查數據，研究者分析了去年2月到4月間的伊州失業人數，這段期間也是疫情剛爆發且最嚴重時期。其中年收入低於四萬的伊州家庭，在疫情高峰失業比率高達36%，而年收四萬到7.5萬間的家庭，有1/4失去工作，相對年收7.5萬及以上家庭，同期只有9%失業。

報告顯示，低收入家庭不僅受到疫情最嚴重的打擊，而且失業比率是一般伊利諾州民的三倍，如果年薪不到四萬者與年薪7.5萬的家庭比較，低收入者失去工作的比率遠遠比後者高出四倍。

值得留意的是，這種現象一直持續到現在，依據去年2月到12月的失業數據，該州年收低於四萬者，有21%還是處於失業狀態；而年收四萬到7.5萬間的州民，現階段失業率只有11.5%；年收超過7.5萬的伊州州民，現在的失業率更僅有2%，這也意味著，低收入者比高收入族群的失業率高出將近11倍。

該報告提到，受到新冠病毒波及及各項防疫措施影響最大的族群，不僅僅是低收入者，而且更有可能是婦女、少數族裔，數據顯示，去年12月伊利諾州女性失業人口是男性的兩倍。