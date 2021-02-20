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「空中計程機」來了！芝加哥今夏起飛 5分鐘抵機場

記者陳曼玲/綜合報導
Blade直昇機預計在今年夏天前，開始提供芝加哥市區到歐海爾機場的載送乘客服務。(Blade官網截圖)
Blade直昇機預計在今年夏天前，開始提供芝加哥市區到歐海爾機場的載送乘客服務。(Blade官網截圖)

由於預期新冠疫情過後，民眾將大幅恢復搭機旅行，都市空中運輸公司Blade18日宣布，最遲今夏前，將在芝加哥市推出「空中計程機Vertiport Chicago」服務，飛行時間只要五分鐘，旅客就能迅速抵達機場，此外，聯合航空(UA)也表示計畫購入200架電動小飛機，在堵車城市接送乘客到機場。

電動小飛機製造商Archer公司指出，美聯航200架的電動小飛機訂單總額達10億元，該公司規劃從2023年開始生產電動小飛機，2024年交付商業運營，Archer公司的這種小飛機將為電池驅動，垂直起降，最高時速可達150哩，估計電動小飛機的售價為每架500萬元。

Blade公司是與Vertiport直升機場合作，推出了這項「市區直達機場」的服務，一架直升機可搭載六名乘客，目前芝加哥地區的收費價格還未公布，但Blade在紐約市的直升機載客到機場服務，收費最低為每人95元。

Blade正在南木街(South Wood Street)佔地10英畝的Vertiport直升機場興建航廈，也是該機場唯一提供直升機服務的公司，近期內，該機場將改名為Vertiport Chicago Powered by Blade。

Blade的總裁威森索(Rob Wiesenthal)說，服務開通後，芝民眾可從位於市區的機場，預約直升機到歐海爾機場或其他目的地，收費標準將與Uber Black差不多，芝郊區民眾也將同樣可以預約直升機到機場，不論從芝市或郊區出發，抵達歐海爾機場的飛行時間大約都只要五分鐘。

該公司也計畫開闢到包括威斯康辛州的日內瓦湖(Lake Geneva)、印第安納州南彎市(South Bend)聖母大學(University of Notre Dame)，和香檳伊利諾大學的班次。

總部在紐約的Blade成立於2014年，在紐約、邁阿密和印度提供直升機載客服務，威森索說，該公司也正在朝改用電動直升機的方向努力，預計在2024年可啟動使用電動直升機。

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