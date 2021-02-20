迎戰！「廉價便利」西南航空進駐歐海爾機場 同業降價

西南航空新增歐海爾機場航線，圖為首架班機起降的噴水儀式。(西南航空臉書)

固守芝加哥 中途機場 (Midway Airport)多年的西南航空(Southwest Airlines)，即日起進駐歐海爾機場(O'Hare Airport)，提供單日16架國內航線班次的服務，而隨著打著「廉價便利」招牌的西南航空加入歐海爾機場，包括聯合航空、美國航空以及達美航空，紛紛降價迎接挑戰。

旅遊研究公司Hopper的經濟學家達莫達然(Adit Damodaran)說，過去兩周，聯航、美航與達美三家在歐海爾機場經營國內路線班機的公司，在西南加入後，紛紛將4月前的機票降價，平均價格跌了11%，其中芝加哥到巴爾的摩的機票價格便宜最多，但到鳳凰城、納許維爾的價格則出現上漲。

根據各航空公司的訂票系統，同為4月15日從芝加哥歐海爾機場到達拉斯的單程票價，分別為西南49元、美航85元、聯航83元。

達莫達然表示，通常西南航空這類以低價吸引乘客的航空公司，會對其他同業的票價帶來很大衝擊，但這次票價降得未如預期，主要因為西南已經在芝加哥經營多時，加上新冠疫情 早已將票價推至「歷史低點」。

專家預測，隨著時間越長，西南的票價將緩步調高，但西南向來以「更改班機與行李寄運免費」受到旅客歡迎，儘管目前因為疫情，各家航空幾乎都免除了班機更改費用，但兩件行李寄運免費的策略，仍具有市場吸引力。

西南航空從1985年就開啟了中途機場的服務，現階段為該機場起降班次最多的主要航空公司，這次在歐海爾機場第五航站增加班機起降服務，主要提供到達拉斯、巴爾的摩、丹佛、鳳凰城、納許維爾等城市的航線，從3月份起，西南在每周六還將增加三班到奧蘭多的班次。