我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

迎戰！「廉價便利」西南航空進駐歐海爾機場 同業降價

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西南航空新增歐海爾機場航線，圖為首架班機起降的噴水儀式。(西南航空臉書)
西南航空新增歐海爾機場航線，圖為首架班機起降的噴水儀式。(西南航空臉書)

固守芝加哥中途機場(Midway Airport)多年的西南航空(Southwest Airlines)，即日起進駐歐海爾機場(O'Hare Airport)，提供單日16架國內航線班次的服務，而隨著打著「廉價便利」招牌的西南航空加入歐海爾機場，包括聯合航空、美國航空以及達美航空，紛紛降價迎接挑戰。

旅遊研究公司Hopper的經濟學家達莫達然(Adit Damodaran)說，過去兩周，聯航、美航與達美三家在歐海爾機場經營國內路線班機的公司，在西南加入後，紛紛將4月前的機票降價，平均價格跌了11%，其中芝加哥到巴爾的摩的機票價格便宜最多，但到鳳凰城、納許維爾的價格則出現上漲。

根據各航空公司的訂票系統，同為4月15日從芝加哥歐海爾機場到達拉斯的單程票價，分別為西南49元、美航85元、聯航83元。

達莫達然表示，通常西南航空這類以低價吸引乘客的航空公司，會對其他同業的票價帶來很大衝擊，但這次票價降得未如預期，主要因為西南已經在芝加哥經營多時，加上新冠疫情早已將票價推至「歷史低點」。

專家預測，隨著時間越長，西南的票價將緩步調高，但西南向來以「更改班機與行李寄運免費」受到旅客歡迎，儘管目前因為疫情，各家航空幾乎都免除了班機更改費用，但兩件行李寄運免費的策略，仍具有市場吸引力。

西南航空從1985年就開啟了中途機場的服務，現階段為該機場起降班次最多的主要航空公司，這次在歐海爾機場第五航站增加班機起降服務，主要提供到達拉斯、巴爾的摩、丹佛、鳳凰城、納許維爾等城市的航線，從3月份起，西南在每周六還將增加三班到奧蘭多的班次。

機場 芝加哥 疫情

上一則

馬州美京華人中心 線上歡欣迎牛年

下一則

不滿女友與閨蜜度假 新州獄警槍殺兩人後自首

延伸閱讀

一劑難求！芝城千劑疫苗 22分鐘搶光

一劑難求！芝城千劑疫苗 22分鐘搶光
芝加哥華聯會雲端春節聯歡 政要、60僑團齊拜年

芝加哥華聯會雲端春節聯歡 政要、60僑團齊拜年
芝加哥2動物園3月重新開放 謝德水族館下周免費

芝加哥2動物園3月重新開放 謝德水族館下周免費
芝城降雪18吋 州長宣告進入災難 公校暫停返校 疫苗停送

芝城降雪18吋 州長宣告進入災難 公校暫停返校 疫苗停送
大雪下不停！ 芝城連夜降雪18吋

大雪下不停！ 芝城連夜降雪18吋

「我清的雪，只能我停」dibs 芝加哥雪季占位奇觀

「我清的雪，只能我停」dibs 芝加哥雪季占位奇觀

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制