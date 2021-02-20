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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

一劑難求！芝加哥千劑疫苗預約 22分鐘搶光

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
UIC接種站每天施打千位民眾。(UIC醫院)
UIC接種站每天施打千位民眾。(UIC醫院)

位於芝加哥伊利諾大學(UIC)的大型新冠疫苗接種站，平均每天施打1000劑疫苗，而這些必須事先預約的針劑，每次一放出名額，僅22分鐘就被搶光；芝加哥市長萊特福特19日表示，受到風雪影響，來自肯塔基州的輝瑞疫苗及來自田納西州的莫德納疫苗，都未如預期到貨，明顯波及疫苗施打進度，此外，根據最新統計，芝城已接種民眾中，有6.7%為亞裔

UIC接種站指出，每天1000劑的疫苗都必須事先預約，其中500劑保留給該校醫院的病患登記使用，另外500劑則開放給符合施打資格的民眾預約，該醫院資深主管高斯奇(Paul Gorski)說，只要新的施打預約放出來，千劑疫苗只花22分鐘就已登記額滿，UIC表示，校內的接種站目前已經有3萬3015人完成兩劑的疫苗施打。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，統計顯示，目前已經接種的民眾中，各族裔比率分別為拉丁裔18.1%，非裔19.1%，白人40.8%，亞裔6.7%，其他則占了11.8%，詳細族裔施打情形，可查詢官網：Chicago.gov/covidvax

伊利諾州衛生廳也提到，原本預期本周可以收到來自聯邦配送的36萬5000劑疫苗，但到19日才收到5萬5000劑，衛生廳現正與聯邦疾病防治中心CDC聯繫，希望了解配送運輸究竟會造成疫苗抵達時間拖延期限。

受到疫苗到貨數量減少影響，包括芝加哥與庫克郡及其他郡縣，都表明無法按照計畫擴大施打族群，以Innovative Express Care為例，光19日一天，已經至少有500個已經預約好的民眾，因為疫苗未到而無法施打。

從疫苗發放至今，伊州共收到超過210萬劑疫苗，另外還有44萬5000劑送到長照中心。

疫苗 芝加哥 亞裔

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