黃正東律師簡析拜登總統移民政策改革

图為黃正東律師

美國新任總統拜登 在就職典禮結束后几個小時內就簽署了几項行政命令，推翻了前總統川普的許多移民政策，提出了全面改革移民體系的一系列計划。拜登總統的移民政策改革方案立即引起了強烈反響，獲得了許多美國民眾的支持和歡迎。蘋果公司CEO Tim Cook立即發表了聲明表示:“我們歡迎拜登總統承諾推行全面的移民改革，因為它體現了美國的正義，公平和尊嚴的價值觀。”

拜登總統的移民政策改革包含兩個方面，一方面是立即施行的法令，另一方面是他的移民改革方案。拜登政府下令立即執行的移民政策包括暫停驅逐出境100天，維持并加強“暫緩遣返滯留兒童計划”(DACA) ， 無限期停止美國南部邊境緊急狀態和用於邊境牆修建資金，以及關於修訂民事移民執法政策和優先事項的行政命令等。

I.美國國土安全部（Department of Homeland Security ）最新命令，宣布從1月22日起將暫停驅逐出境100天。但在2020年11月1日之后進入美國，并涉嫌從事恐怖活動、間諜活動或對國家安全構成威脅的人除外。100天暫停命令是為了方便國土安全部審查并理解行政命令的含義。

II. 總統行政命令/公告（Executive Orders/ Proclamations）

1. 維護并加強 “暫緩遣返滯留兒童計划” (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) 2012年，時任總統奧巴馬出台了DACA政策，停止遣返在美國非法居留的未成年兒童。川普總統就任后不久下令推翻這項政策，但是美國聯邦最高法院否決了川普總統的命令，繼續維持DACA計划。新當選總統拜登在進入白宮后的首日就頒布行政命令，決定維護并加強DACA計划。值得注意的是，這個行政命令的內容目前還是比較模糊的。它只規定國土安全部部長在與司法部長磋商后，應釆取他認為適當的、符合適用法律的一切行動，以維護和加強DACA計划。

2. 關於停止美國南部邊境緊急狀態和用於邊境牆修建資金的公告 川普總統在任時一直大力宣揚的一大政績是在美國和墨西哥邊境修建邊境牆。拜登總統即位首日立即下令無限期停止南部邊境牆的修建和資金使用，計划重新分配資金及合衕用途。

3. 發布有關修訂民事移民執法政策和優先事項的行政命令。拜登總統入主白宮第一天就宣布撤銷了前總統川普的若干行政命令，譬如川普的第13768號行政命令。第13768行政命令的大致內容如下: •界定執法優先事項非常廣泛，使所有未經授權的個人面臨被驅逐出境的風險 •指示增加287（g）項政策，賦予當地警察移民執法權•懲罰庇護城市•增加移民訴訟，以及 •增加美國移民/邊境執行(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)官員。

拜登政府還發布了關於取消進入美國的歧視性禁令的公告，撤銷了川普總統關於禁止主要是來自穆斯林和非洲國家的公民進入美國的一系列行政命令，這些國家包括厄立特里亞、伊朗、吉爾吉斯斯坦、利比亞、緬甸、尼日利亞、朝鮮、索馬里、蘇丹、敘利亞、坦桑尼亞、委內瑞拉和也門等。被撤銷的前總統川普的行政命令包括：2017年3月6日第13780號行政令、2017年9月24日第9645號公告、2018年4月10日第9723號公告、2020年1月31日第9983號公告。拜登政府指示領事館和大使館減少積壓，并要求所有目前等待的豁免申請人在本公告發布后 45 天內裁決；要求提交一份報告，說明那些尋求移民和非移民進入美國的人的篩選和審查程序。

III. 拜登政府提案: 全面移民改革法案。拜登就任總統几小時內就發布了全面移民改革的方案。由於該方案內容繁多且復雜，現摘其要點予以介紹。

拜登方案給無證移民即非法居留者帶來了希望，指出他們的入籍途徑如下:

• 允許無證移民申請臨時合法居留身份，如果他們通過了刑事和國家安全背景調查并按時繳納稅款，5年后可以申請綠卡；

• 符合特定要求的追夢人、臨時保護地位持有人（Temporary Protected Status, TPS）和農場工人可以立即申請綠卡；

• 獲得綠卡3年后可以申請美國公民 身份。

拜登方案承諾對家庭移民進行大幅調整：

•以往未使用的簽證名額收回并重新發放；

•消除漫長的移民等待時間；

•增加每個國家的簽證數量；

•取消對非法居留的3年和10年禁令；

•允許持有移民局 I-130批文的申請人可以合法在美國等待，與家人在美國團聚，等待獲得綠卡。

拜登方案對職業移民更為寬松：

•恢復并重新發放尚未使用的移民簽證；

•逐步消除漫長的移民等待時間；

•取消每個國家的簽證上限；

•免除H1B簽證持有人家屬在美國的居住時間上限。H1B持有人的配偶及未滿21歲孩子通常持有H4簽證居留美國。拜登方案將允許已滿21歲孩子繼續擁有H4身份；

•STEM領域的高學曆人才在畢業后更容易留在美國；

•鼓勵提高非移民就業類別的工資。

拜登新方案提出改善并促進邊境安全：

•制定一項部署技術的計划，提供資金，以加快在每個陸地、空中和海港的篩查和提高識別非法活動的能力；

•為美國出入境/邊防保護（US Customs & Border Protection, CBP）特工培訓提供資金，

•提高起訴參與犯罪組織的個人的能力。

拜登方案也對改革移民法庭提出了很多措施：

• 減少移民法庭的積壓案件；

• 擴大對移民法官的培訓；

• 改進移民法庭的技朮；

• 賦予法官審查案件和給予救濟的自由裁量權。

拜登方案還提出取消庇護申請人必須在入境后1年之內提出庇護申請的時間限制。

綜上所述，拜登總統的一系列移民改革措施有的以總統行政命令的形式頒布，立即開始執行。拜登總統關於全面改革移民制度的方案將以法案的形式向國會提出，經過國會兩院商議，辯論，投票通過交由總統簽字后才能生效。由於任何新的移民議案的通過都需要經過很多繁復的法律程序才能實現，因此拜登總統的移民改革方案目前還不是可以立即執行的法律規定。