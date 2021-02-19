我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

排除語言障礙 芝華埠疫苗站開打 即起可預約

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
培德中心日前完成華埠第一場疫苗施打服務。(馬靜儀辦公室提供)
培德中心日前完成華埠第一場疫苗施打服務。(馬靜儀辦公室提供)

華埠終於有疫苗施打服務了！由於新冠疫苗供應數量有限，且絕大多數都必須由居民自行上網登記或預約施打，讓不少有語言障礙的華裔民眾求助無門，為解決華人社區的疫苗困境，透過伊利諾州華裔州眾議員馬靜儀協調，華埠培德中心日前推出首場雙語服務疫苗接種，約200位民眾完成了第一劑施打。

馬靜儀表示，計畫爭取安排每周固定在華埠提供接種，讓有需要的華人不用擔心英文有限無法溝通，也不必舟車勞累到其他更遠的地方施打。

馬靜儀表示，剛剛舉辦完的第一場華埠疫苗施打非常順利，很感謝培德中心與棱鏡醫療實驗室(Prism Labs)的大力支持，她說，她了解許多華裔民眾因為語言及電腦使用等障礙，儘管符合施打資格，卻不知如何預約接種，因此使她決定與在華埠圖書館旁設立病毒檢測站的棱鏡實驗室協商，請該實驗室在華埠推出疫苗施打服務，並以英文能力有限的華裔耆老與必要行業工作人員為接種對象。

州眾議員馬靜儀(左)與培德中心主任吳常義(右)表示，英文能力有限的華人可預約疫苗...
州眾議員馬靜儀(左)與培德中心主任吳常義(右)表示，英文能力有限的華人可預約疫苗接種。(馬靜儀辦公室提供)

馬靜儀說，華埠幾處老人公寓為伊利諾州最先施打階段1A的目標群，這些單位都已由政府衛生機構安排人員直接到公寓樓為耆老接種，然而許多獨居或無法取得施打資訊的老人，以及符合資格卻找不到疫苗可打的1A與1B族群，之前都因沒有管道或方法取得預約而深感困擾。

她指出，原本希望每周固定於培德中心三樓提供接種，但受到剛結束的暴風雪影響疫苗配送，因此暫停了本周的接種，不過，預計很快可以恢復服務。

培德中心主任吳常義補充，包括超市員工、網約車司機、餐館員工等，都可預約到華埠施打。

除了華埠地區，其他居住在伊州州眾議員第二選區的民眾，如想施打疫苗或有其他疑問者，均可打電話到馬靜儀辦公室詢問或預約，電話：(872)281-5775，也可電洽培德中心預約疫苗接種，電話：(312)-328-1188。

培德中心的疫苗施打提供雙語服務。(馬靜儀辦公室提供)
培德中心的疫苗施打提供雙語服務。(馬靜儀辦公室提供)

疫苗 華埠 華裔

上一則

MBTA削減服務 或影響麻州長期住房政策

下一則

MBTA 3月14日起調整地鐵公車服務

延伸閱讀

BNT表態提供台灣疫苗 但恐難繞過2管道

BNT表態提供台灣疫苗 但恐難繞過2管道
極寒天氣阻斷疫苗供應 南加多個疫苗注射站18日停擺

極寒天氣阻斷疫苗供應 南加多個疫苗注射站18日停擺
王毅：中國不附加政治條件 讓各國打疫苗

王毅：中國不附加政治條件 讓各國打疫苗
中國百萬劑疫苗19日抵港 林鄭將接種

中國百萬劑疫苗19日抵港 林鄭將接種
馬靜儀：首個華埠疫苗站開打 將定期提供接種

馬靜儀：首個華埠疫苗站開打 將定期提供接種

紐約市疫苗到貨繼續延遲 最早周日才能恢復接種

紐約市疫苗到貨繼續延遲 最早周日才能恢復接種

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%