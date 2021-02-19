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網路「視吃大會」慶牛年 40戶華洋人家一起「端出年菜」

黃惠玲
明州鄉親網路歡聚慶牛年。(記者陳曼玲/攝影)
明州鄉親網路歡聚慶牛年。(記者陳曼玲/攝影)

明州台灣同鄉會舉辦網路「視吃大會」慶祝農曆牛年，吸引40多戶華洋人家一起「端出年菜」上網過節，儘管疫情影響大家歡喜團聚共享美食，但透過別緻的雲端聚會，熱鬧氣氛也一解思鄉之情。

芝加哥華僑文教服務中心的主任與副主任劉綏珍、黃慶育也上網跟明州鄉親拜年，希望很快有機會造訪明州，與大家相見歡。

同鄉會主席鄭世侃表示，去年該會接受明州政府組成的亞太族裔委員會(Asian and Pacific Islander Complete Count Committee ))的贊助，對明州的台灣移民宣導「人口普查中填寫來自台灣」的活動，他還挨家挨戶發送或寄送寫有台灣字樣的T恤，並因此獲得州長沃茲頒發的獎狀讚揚推廣貢獻。

張儀君接著主持抽獎，王宗明則負責猜燈謎，他準備許多台灣各地照片，讓同鄉打字比賽誰最快猜出該縣市地名，氣氛相當熱鬧，故鄉有趣的特色景點照片，也掀起大家對家鄉的回憶。

活動中還分組互相選出最好吃和最有創意年菜獎，同鄉們的慶祝年菜包羅萬象，有火鍋、長年菜、水餃、蘿蔔糕、八寶飯、桂圓紅棗年糕，壽桃、小牛饅頭，以及特色小吃胡椒餅和珍珠奶茶等，還有同鄉把每道自製佳餚配上吉祥祝福詞，為節慶增添趣味。

王宗明的「花生醬三明治」在豐盛年菜中顯得有些簡單，她解釋因為剛下班實在準備時間匆促，不過，這道含有花生的簡餐，象徵「生生不息」、「多子多孫」。

台灣 明州 人口普查

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