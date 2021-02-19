芝加哥2動物園3月重新開放 謝德水族館下周免費

關閉多時的動物園 要陸續重開了！芝加哥 郊區的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)以及芝市區的林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)宣布，將分別於3月1日、3月5日重新對外開放。

布魯克菲爾德動物園18日宣布了重開日期，1日開始動物園的戶外部分全部開放，除了位於室內的廁所會讓訪客使用外，其他室內動物區都將繼續關閉，該動物園表示，依照防疫 指南，將首先開放25%的訪客量入園參觀，所有想要前往者，都必須先從網路上預約。

林肯公園動物園方面，如持有該動物園會員資格者，可提前在2月27日、28日兩天周末入園參觀，其他一般公眾則可從3月5日起前往，不過，所有訪客都必須事先完成預約，以便利動物園控制人數。

此外，已經重開的芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)在22日到26日間，將免費開放給伊利諾州居民進入參觀，同樣因為防疫政策，有意前往者，必須上網預約，雖然門票免費，但每人並需繳交三元的網路交易費(transaction fee)，預約網址：https://reurl.cc/l0vWRd