我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

芝加哥2動物園3月重新開放 謝德水族館下周免費

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

關閉多時的動物園要陸續重開了！芝加哥郊區的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)以及芝市區的林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)宣布，將分別於3月1日、3月5日重新對外開放。

布魯克菲爾德動物園18日宣布了重開日期，1日開始動物園的戶外部分全部開放，除了位於室內的廁所會讓訪客使用外，其他室內動物區都將繼續關閉，該動物園表示，依照防疫指南，將首先開放25%的訪客量入園參觀，所有想要前往者，都必須先從網路上預約。

林肯公園動物園方面，如持有該動物園會員資格者，可提前在2月27日、28日兩天周末入園參觀，其他一般公眾則可從3月5日起前往，不過，所有訪客都必須事先完成預約，以便利動物園控制人數。

此外，已經重開的芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)在22日到26日間，將免費開放給伊利諾州居民進入參觀，同樣因為防疫政策，有意前往者，必須上網預約，雖然門票免費，但每人並需繳交三元的網路交易費(transaction fee)，預約網址：https://reurl.cc/l0vWRd

動物園 防疫 芝加哥

上一則

喬州餐館工年薪不到其他職位一半 收入差距全美第三大

下一則

MBTA員工染疫多 上月多達114例

延伸閱讀

性騷擾風暴延燒 林肯計畫面臨解體

性騷擾風暴延燒 林肯計畫面臨解體
美「總統日」拍賣 華盛頓伉儷頭髮、甘迺迪的哈佛毛衣都能買

美「總統日」拍賣 華盛頓伉儷頭髮、甘迺迪的哈佛毛衣都能買
華資旅館紛紛結束收容遊民 全面整修回歸正常經營

華資旅館紛紛結束收容遊民 全面整修回歸正常經營
華埠林肯街125號改建 規模將縮小1/3

華埠林肯街125號改建 規模將縮小1/3
林肯街計畫 地面層公共區域擬擴大1倍

林肯街計畫 地面層公共區域擬擴大1倍
紐約疫苗預約混亂 接種站「等無人」

紐約疫苗預約混亂 接種站「等無人」

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%