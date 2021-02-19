芝加哥華聯會雲端春節聯歡 政要、60僑團齊拜年

華聯會主席鄭征(上排中)與政要與民代，一起在雲端春節聯歡會向大家拜年。(網路截圖)

迎接牛年，大芝加哥 地區華僑華人 聯合會推出大型雲端 春節聯歡晚會，包括伊利諾州州長普立茲克、國會參議員德賓(Dick Durbin)與達克沃斯(Tammy Duckworth)等多位主流政要，以及近60個僑團機構均共襄盛舉，讓這場「牛年行牛運、新春大拜年」活動熱鬧成功。

華聯會主席鄭征說，過去一年很不容易，芝加哥僑社朋友始終堅持樂觀堅強的精神，不僅努力做好自身的防疫工作， 同時各團體積極組織各類網絡知識講座和文化活動，豐富疫情中的生活，同時大家也積極關心社區發展， 無論在改善社區治安， 反對種族歧視，維護華人合法正當權益等方面都團結一致。

中國駐芝加哥領事館總領事趙建透過視頻向僑社致以新年問候。；德賓、達克沃斯、普立茲克、國會眾議員Raja Krishnamoorthi等人，除陸續向大家拜年，並感謝華人社區對伊州和芝加哥繁榮發展所做的傑出貢獻。

伊州三位華裔州眾議員馬靜儀、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)、楊啟華(Janet Yang)，及芝加哥25區區長盧漢士等均出席了盛會，並獻上新春祝福。

大芝加哥地區的60多個僑團機構在兩會會長方雁輝、科工專會長周堅剛、美中餐飲協會主席胡曉軍、香港會會長陳建明、聯豐集團總裁倪舉凌等人，逐一拜年致詞。

當天的雲端聯歡會，還有北京僑聯帶來的「飄揚過海來看你」歌舞表演，中國國家交響樂團首席指揮李心草及歌唱家王宏偉帶來他們美妙的歌聲和表演，女高音歌唱家朱麗葉(Juliet Petru)獻唱「春天的芭蕾」，歌手扎西頓珠演唱「不凡的信念」，其他王一與陳瀟演唱「相親相愛一家人」， 晚會在旅美歌唱家童韜、廖丹夫婦的「難忘今宵」歌聲中圓滿落幕。