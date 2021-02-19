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貪腐疑雲不散 萬年議長麥德根辭職堅稱遭惡人攻擊

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
州眾議員麥德根(Mike Madigan)辭職。(伊州議會官網截圖)
州眾議員麥德根(Mike Madigan)辭職。(伊州議會官網截圖)

身陷貪腐烏雲，曾為伊利諾州州眾議會「萬年議長」麥德根(Mike Madigan)，於18日出乎意外的提出州辭呈，他表示，將擔任議員到2月底為止，下台前他仍堅持自己是遭受惡人攻擊，不承認有任何違法之舉。

麥德根1971就選上伊州眾議員，1983年到2021年間，扣除其中兩年未擔任議長外，剩餘長達26年之久，他都順利連任，然而從兩三年前開始，有關麥德根一樁樁的收賄醜聞不斷傳出，儘管他全部撇清，但調查單位已經在進行全面蒐證，且陸續出現對其非常不利的證據，導致原本還想繼續連任的他，無法獲得同黨議員支持，最後不得不宣布放棄連任。

電力公司愛迪生(Commonwealth Edison)去年在聯邦法庭承認，該公司參與了一項長達數年的行賄計畫，目的是為了巴結麥德根，不過，麥德根並未因此被起訴，他一再否認有任何不當行為或對該計畫知情。

麥德根宣布辭職同時，發出的一份聲明表示，「我一直是有些人惡毒攻擊的目標，他們試圖抹煞我為伊州人民的服務及取得的成就」，他說，事實上，他堅定致力於公共服務，也總是為人民的利益行動。

辭去議員職務後，麥德根將仍擔任伊利諾州民主黨主席及民主黨13區委員會委員，由於他的13區委員職位，因此麥德根有權挑選接任伊州22選區州眾議員的繼位者，麥德根去年11月尋求連任第26屆議員成功，根據其獲得的選票數量，他控制該區超過五成的選票。

伊州 眾議員 民主黨

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